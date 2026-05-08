Actualités
Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
Tyler Morton à l’échauffement avant OL – Getafe (crédit : David Hernandez)

Carnet rose : Tyler Morton (OL) est devenu papa

  • par David Hernandez

    • Débarqué l’été dernier à l’OL, Tyler Morton a pris une autre dimension entre Rhône et Saône. En plus de s’être imposé comme titulaire, l’Anglais est désormais devenu papa d’un petit Neco.

    La famille OL s’agrandit encore un peu. En février dernier, elle comptait un nouveau membre avec la naissance d'Esther, petite fille d’Abner. Depuis quelques heures, ce n’est pas une Fenotte mais bien un Gone qui a rejoint les rangs lyonnais. Comme capté par les images du club, le petit Neco a dorénavant le droit à son ensemble de l’OL. Né durant la semaine, il vient combler de bonheur Tyler Morton et sa compagne, heureux parents pour la première fois.

    Une année de tous les changements

    En pleine préparation du déplacement à Toulouse, l’Anglais voit donc sa vie chamboulée, de quoi faire dire à Matthieu Louis-Jean sur un trait d’humour qu’il va "avoir quelques nuits compliquées". À 23 ans, Tyler Morton vit une saison 2025-2026 particulièrement intense. Ayant quitté son Angleterre natale pour la première fois de sa jeune carrière, le milieu s’est rapidement imposé dans le onze de Paulo Fonseca. Une première saison pleine au haut niveau et désormais un nouveau rôle à jouer en dehors des terrains.

    à lire également
    Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse
    Toulouse - OL : Martinez Novell vivra sa dernière au Stadium des tribunes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Carnet rose : Tyler Morton (OL) est devenu papa 09:30
    Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse
    Toulouse - OL : Martinez Novell vivra sa dernière au Stadium des tribunes 08:45
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes invincible pour la deuxième saison consécutive 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    S'enflammer, un mot qui n'a pas sa place à l'OL 07:30
    Toulouse - OL lors du match aller 2024-2025
    Face à Toulouse, l'OL peut viser un "Grand Chelem" 07/05/26
    OL Lyonnes : Lou Marchal, la petite nouvelle 07/05/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    OL : les supporters lyonnais seront encadrés à Toulouse 07/05/26
    Ballon OL à l'entraînement
    Mercato : l’OL sur un défenseur de Bourgoin pour son équipe réserve ? 07/05/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Maïssa Fathallah s'ajoute à la liste des incertitudes physiques 07/05/26
    Djibril Sidibé, défenseur de Toulouse.
    OL : Toulouse en difficulté face aux gros du championnat, mais... 07/05/26
    Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
    OL Lyonnes - Montpellier (3-1) : Giráldez déjà tourné vers le PSG 07/05/26
    Lens retrouvera un potentiel titulaire pour affronter l'OL 07/05/26
    Wendie Renard face à Alessia Russo lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    L'OL Lyonnes disputera à nouveau la Ligue des champions en 2026-2027 07/05/26
    Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL - Andrézieux
    Mercato : Bryan Meyo non conservé, les jeunes que l'OL ne gardera pas 07/05/26
    D1 : OL Lyonnes - Nantes, PFC - PSG, on connaît les affiches des demies 07/05/26
    Mercato : l'OL a un œil du côté du Goal FC 07/05/26
    Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Khalis Merah sème des promesses pour la suite 07/05/26
    Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
    Lens : Pierre Sage ne veut pas laisser le doute s'installer avec l'OL 07/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut