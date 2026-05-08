Carnet rose : Tyler Morton (OL) est devenu papa

Débarqué l’été dernier à l’OL, Tyler Morton a pris une autre dimension entre Rhône et Saône. En plus de s’être imposé comme titulaire, l’Anglais est désormais devenu papa d’un petit Neco.

La famille OL s’agrandit encore un peu. En février dernier, elle comptait un nouveau membre avec la naissance d'Esther, petite fille d’Abner. Depuis quelques heures, ce n’est pas une Fenotte mais bien un Gone qui a rejoint les rangs lyonnais. Comme capté par les images du club, le petit Neco a dorénavant le droit à son ensemble de l’OL. Né durant la semaine, il vient combler de bonheur Tyler Morton et sa compagne, heureux parents pour la première fois.

Une année de tous les changements

En pleine préparation du déplacement à Toulouse, l’Anglais voit donc sa vie chamboulée, de quoi faire dire à Matthieu Louis-Jean sur un trait d’humour qu’il va "avoir quelques nuits compliquées". À 23 ans, Tyler Morton vit une saison 2025-2026 particulièrement intense. Ayant quitté son Angleterre natale pour la première fois de sa jeune carrière, le milieu s’est rapidement imposé dans le onze de Paulo Fonseca. Une première saison pleine au haut niveau et désormais un nouveau rôle à jouer en dehors des terrains.