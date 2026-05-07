Mercato : l'OL a un œil du côté du Goal FC

Défenseur de 20 ans, Axel Bargain réalise un exercice solide au Goal FC. Le joueur formé à Brest est sur les tablettes de l'OL.

C'est l'un des paris gagnants des responsables du recrutement du Goal FC, dont notre consultant Enzo Reale. Formé à Brest entre 2018 et 2025, où il a disputé la Youth League (5 apparitions), Axel Bargain s'est imposé comme un élément essentiel de l'équipe évoluant en National 2. À 20 ans (2006), pour sa première expérience hors de sa Bretagne natale, il a marqué les observateurs. Et pas seulement, car des formations professionnelles s'intéressent à lui.

Comme l'a révélé Le Progrès, information que nous confirmons, l'Olympique lyonnais supervise ce défenseur fort dans les duels (1m87) et pas maladroit pour la relance. L'OL n'est pas seul, puisqu'en Ligue 2 et en National, son nom est également coché. Parmi les écuries les plus à l'affût, nous aurions Guingamp (L2) et Dijon, proche de retrouver l'antichambre de l'élite. Le directeur du centre de formation, Christian Bassila, a entamé les premiers contacts.

Une révélation inattendue au Goal FC

Cette saison, le gaucher s'est imposé dans le 11 à partir d'octobre. Et il en est rarement sorti (17 matchs de championnat, 16 titularisations). Une grosse cote que même son entraîneur ne voyait pas venir avec une concurrence féroce dans l'axe chez les Goalois. Au sein de son club, on le décrit comme un garçon au bon état d'esprit et rigoureux dans le travail.

De possibles premiers contrats pros pour Kaïl Boudache (Nice, 19 ans) et Daryll Benlahlou (19 ans), et donc un intérêt pour Axel Bargain, les Rhodaniens scrutent ce marché des jeunes n'ayant pas encore totalement "lancé" leur carrière chez les grands. À voir quel serait le projet proposé, car il existe un gap entre la quatrième division et la Ligue 1 que le Breton devra combler s'il vient à signer à l'OL. En attendant, il lui reste deux affiches pour conclure l'exercice. Le Goal FC est actuellement 9e de N2. Il repartira à ce niveau l'an prochain.