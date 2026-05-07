Mercato : l'OL a un œil du côté du Goal FC

Défenseur de 20 ans, Axel Bargain réalise un exercice solide au Goal FC. Le joueur formé à Brest est sur les tablettes de l'OL.
C'est l'un des paris gagnants des responsables du recrutement du Goal FC, dont notre consultant Enzo Reale. Formé à Brest entre 2018 et 2025, où il a disputé la Youth League (5 apparitions), Axel Bargain s'est imposé comme un élément essentiel de l'équipe évoluant en National 2. À 20 ans (2006), pour sa première expérience hors de sa Bretagne natale, il a marqué les observateurs. Et pas seulement, car des formations professionnelles s'intéressent à lui.
Comme l'a révélé Le Progrès, information que nous confirmons, l'Olympique lyonnais supervise ce défenseur fort dans les duels (1m87) et pas maladroit pour la relance. L'OL n'est pas seul, puisqu'en Ligue 2 et en National, son nom est également coché. Parmi les écuries les plus à l'affût, nous aurions Guingamp (L2) et Dijon, proche de retrouver l'antichambre de l'élite. Le directeur du centre de formation, Christian Bassila, a entamé les premiers contacts.
Une révélation inattendue au Goal FC
Cette saison, le gaucher s'est imposé dans le 11 à partir d'octobre. Et il en est rarement sorti (17 matchs de championnat, 16 titularisations). Une grosse cote que même son entraîneur ne voyait pas venir avec une concurrence féroce dans l'axe chez les Goalois. Au sein de son club, on le décrit comme un garçon au bon état d'esprit et rigoureux dans le travail.
De possibles premiers contrats pros pour Kaïl Boudache (Nice, 19 ans) et Daryll Benlahlou (19 ans), et donc un intérêt pour Axel Bargain, les Rhodaniens scrutent ce marché des jeunes n'ayant pas encore totalement "lancé" leur carrière chez les grands. À voir quel serait le projet proposé, car il existe un gap entre la quatrième division et la Ligue 1 que le Breton devra combler s'il vient à signer à l'OL. En attendant, il lui reste deux affiches pour conclure l'exercice. Le Goal FC est actuellement 9e de N2. Il repartira à ce niveau l'an prochain.
La question que je me pose c’est « pourquoi n’ont ils pas signé dans leur club formateur ? »
Boudache c’est pas normal qu’il quitte Nice sans signer de contrat. On peut pas dire que ce soit un club naze. Drole de mentalité.
On verra comment se passe ses négociations chez nous...
Le jeune Nadir de l’OM pareil, ce jeune va partir car il demande 2,5M€ de prime et 1,5M€ de salaire 🙄 On croît rêver.
Pour Bargain je ne connais pas l’histoire mais quand même Brest c’est un club de l’élite, pourquoi il n’est pas resté ?
Tout ça pose question, à savoir est-ce que le centre de formation est un ascenseur social et spéculatif pour les joueurs ou bien un outil du club et pour le club. Car c’est pas possible de former des jeunes et les voir partir a la concurrence sans indemnités.
@Cavegone,
Il n'est pas rare que des jeunes formés dans un club passent entre les mailles du filet de ce même club... Les exemples sont nombreux et notamment chez nous : Lepaul, Mikautadze, Fékir qu'on n'avait pas conservé avant 'aller le récupérer à St Priest... Il y en a partout comme ça. Ca peut s'expliquer par le fait que la direction sportive et les entraineurs d'équipes de jeunes ne sont pas infaillibles, mais aussi par le fait qu'ils exigent sans doute certains points de passages assez précoces et que certains joueurs ont une éclosion plus tardive.
Ce point là ne m'inquiète pas du tout. Par contre, il faudrait trouver des étapes à ce joueur pour qu'il ne soit pas lancé directement en L1. Jouer avec la réserve de l'OL le ferait régresser d'un niveau. Mais pourquoi pas le tester en prépa et éventuellement le prêter en L2 s'il souffre trop du gap entre N2 et L1 au départ.
J'ai toujours pensé qu'un joueur qui fait un vilain coup à son club pour venir chez nous, fera aussi un sale coup à l'OL lorsqu'il aura envie de partir.
Il y a des exceptions, mais ça se vérifie quasiment tout le temps. La sale mentalité revient à la surface dès que l'occasion arrive.
Exactement, on a même raté Griezmann!
Chasser le naturel , il revient au galop je pense pareil OLVictory ; après il y a l'entourage du joueur ( pour Boudache par exemple son entourage a été très gourmand avec Nice ce qui pourrait être nuisible ou pas pour l'OL )
P Fonseca attache beaucoup d'importance à l'état d'esprit , la mentalité des joueurs ce qui me parait être une sécurité de plus pour le recrutement .