Mercato : l’OL en passe de rafler un grand espoir de Nice ?

Ayant fait ses premiers pas en Ligue 1 depuis le début de l’année, Kaïl Boudache ne devrait toutefois pas signer son premier contrat pro avec l’OGC Nice. Le milieu offensif serait en passe de rejoindre l’OL.

La saison n'a même pas encore rendu son verdict que les informations mercato commencent à poindre le bout de leur nez. En attendant de savoir quelle sera la ligne directrice de l’OL cet été avec la présence ou non de la Ligue des champions la saison prochaine, la direction lyonnaise aurait pris les devants pour se renforcer. Si Matthieu Louis-Jean et la direction sportive avaient eu l’habitude l’été dernier d’aller regarder ce qu’il se faisait dans des championnats "mineurs", ils devraient aller piocher au sein même de la Ligue 1, si l’on en croit les informations de L'Équipe. En effet, l’OL serait en passe de signer Kaïl Boudache en provenance de l’OGC Nice. Le milieu offensif a passé sa visite médicale lundi avec le club rhodanien et a passé un accord verbal pour signer un contrat allant jusqu’en juin 2029, avec deux années en option.

15 matchs depuis le début de l'année civile

Ce serait alors le premier contrat professionnel signé par Boudache. Ce dernier n’était que sous contrat aspirant avec les Aiglons et n’a pas réussi à trouver un accord avec son club formateur pour passer pro à compter de la saison passée. Ayant fait ses débuts dans l’élite depuis le début de l’année 2026, l’ancien international U17 français a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues avant tout en sortie de banc sous la houlette de Claude Puel pour deux réalisations. À 19 ans, Kaïl Boudache représente un pari sur l’avenir pour l’OL, s’il vient à rejoindre officiellement les rangs lyonnais à compter de cet été.