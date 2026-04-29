Ce samedi (15h), OL Lyonnes reçoit Arsenal pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Dos au mur après la défaite 2-1 à l’Emirates Stadium, Wendie Renard et ses coéquipières comptent sur le soutien des supporters au Parc OL.

Ils étaient un peu plus de 25 000 dimanche dernier à l’Emirates Stadium. L’affluence avait été en baisse par rapport à celle douze mois en arrière, mais Arsenal a souhaité profiter de ce soutien pour prendre un avantage. En gagnant 2-1 à la maison, les Gunners sont en ballotage favorable au moment de se rendre à Décines ce samedi (15h) pour la demie retour de Ligue des champions. Toutefois, en n’accusant qu’un but de retard, OL Lyonnes n’a pas dit son dernier mot et peut encore retrouver la finale de la compétition européenne, deux ans après sa dernière participation. Pour cela, le club lyonnais espère voir un Parc OL plutôt bien garni. En avril 2025, 20 045 spectateurs avaient pris place dans l’enceinte.

Du suspense, un samedi à 15h

Michele Kang, Vincent Ponsot et les joueuses d’OL Lyonnes espèrent que cette barre sera franchie pour ce match décisif. Ce mercredi, à quatre jours de la rencontre, la barre des 15 000 places avait été franchie, selon nos informations. Le club octuple champion d’Europe espère que les indécis finiront d’être convaincus d’aller au stade pour remplir le Parc OL et inverser la tendance de ce match de Ligue des champions.

Au micro d’Olympique-et-Lyonnais, Wendie Renard a d’ailleurs lancé un message. "Quand vous avez vu notre quart contre Wolsfburg, je pense qu’il y en a beaucoup qui ont apprécié, qui sont venus pour la première fois. J’ai simplement envie de leur dire 'venez nous supporter, on aura besoin de vous, ça va se jouer à des détails, mais votre force, elle est importante pour nous sur le terrain, chaque minute. En plus, c’est un samedi, à 15h, il fera beau, je l’espère. Donc venez avec vos enfants, vos maris, vos femmes, on en aura besoin.' "

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