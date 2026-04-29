Actualités
Wendie Renard face à Alessia Russo lors d'Arsenal - OL Lyonnes
Wendie Renard face à Alessia Russo lors d’Arsenal – OL Lyonnes (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes - Arsenal : 15 000 places vendues, l’appel de Renard aux supporters

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce samedi (15h), OL Lyonnes reçoit Arsenal pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Dos au mur après la défaite 2-1 à l’Emirates Stadium, Wendie Renard et ses coéquipières comptent sur le soutien des supporters au Parc OL.

    Ils étaient un peu plus de 25 000 dimanche dernier à l’Emirates Stadium. L’affluence avait été en baisse par rapport à celle douze mois en arrière, mais Arsenal a souhaité profiter de ce soutien pour prendre un avantage. En gagnant 2-1 à la maison, les Gunners sont en ballotage favorable au moment de se rendre à Décines ce samedi (15h) pour la demie retour de Ligue des champions. Toutefois, en n’accusant qu’un but de retard, OL Lyonnes n’a pas dit son dernier mot et peut encore retrouver la finale de la compétition européenne, deux ans après sa dernière participation. Pour cela, le club lyonnais espère voir un Parc OL plutôt bien garni. En avril 2025, 20 045 spectateurs avaient pris place dans l’enceinte.

    Du suspense, un samedi à 15h

    Michele Kang, Vincent Ponsot et les joueuses d’OL Lyonnes espèrent que cette barre sera franchie pour ce match décisif. Ce mercredi, à quatre jours de la rencontre, la barre des 15 000 places avait été franchie, selon nos informations. Le club octuple champion d’Europe espère que les indécis finiront d’être convaincus d’aller au stade pour remplir le Parc OL et inverser la tendance de ce match de Ligue des champions.

    Au micro d’Olympique-et-Lyonnais, Wendie Renard a d’ailleurs lancé un message. "Quand vous avez vu notre quart contre Wolsfburg, je pense qu’il y en a beaucoup qui ont apprécié, qui sont venus pour la première fois. J’ai simplement envie de leur dire 'venez nous supporter, on aura besoin de vous, ça va se jouer à des détails, mais votre force, elle est importante pour nous sur le terrain, chaque minute. En plus, c’est un samedi, à 15h, il fera beau, je l’espère. Donc venez avec vos enfants, vos maris, vos femmes, on en aura besoin.' "

    Pour rappel, profitez de notre offre promo de -50% sur la catégorie SILVER (9€ la place au lieu de 18€) avec le code OLETLY à rentrer en cliquant sur ce lien.

    à lire également
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL : Corentin Tolisso "fier" et "honoré" d'avoir été élu sportif de l'année 2025
    3 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - mer 29 Avr 26 à 11 h 56

      HS : Bon anniversaire Ingrid ! 🌹
      https://x.com/ol__lyonnes/status/2049398285857649152?s=20

      Signaler
    2. Avatar
      brad - mer 29 Avr 26 à 12 h 34

      J'espère que l'on a pas dis notre dernière mot , ils vont mettre mon pronostic de début de saison en défaut , alors que je pensais que c'était la bonne année pour tout rafler vu l'effectif dans nos rangs , mais c'était sans compter sur l'unique système de Gigi vu à ce jour.

      Signaler
    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 29 Avr 26 à 12 h 43

      On y sera Wendie !
      Et pas pour la première fois, par fidélité, par passion, par reconnaissance de tout ce que vous nous avez déjà donné .
      Mais c'est vrai que c'est moins confortable que d'y aller pour voir Dijon ou les vertes .
      Et c'est dans l'adversité que l'on reconnait les siens !

      FORZA LES FILLES ! 💪

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Kaïl Boudache, joueur offensif de l'OGC Nice
    Mercato : l’OL en passe de rafler un grand espoir de Nice ? 12:20
    Wendie Renard face à Alessia Russo lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Arsenal : 15 000 places vendues, l’appel de Renard aux supporters 11:45
    Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens, aujourd'hui à Nice
    Avant d'affronter l'OL, le Stade Rennais métamorphosé par Franck Haise 11:00
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL : Corentin Tolisso "fier" et "honoré" d'avoir été élu sportif de l'année 2025 10:15
    Ballon OL à l'entraînement
    Parti de l’OL en janvier, Mathieu Seckinger rebondit au Paris FC 09:30
    Jule Brand avec OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes connait la date de sa demie de play-offs 08:45
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    OL : Tolisso, un joyau à gérer et entretenir 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes : presque toutes les cadres au repos face à Nantes 07:30
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : des forces offensives de retour, Mangala à l'infirmerie 28/04/26
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Ligue 1 : le programme de l'OL et de ses concurrents sur les dernières journées 28/04/26
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    OL - Rennes : plus de 40 000 billets vendus pour le choc de dimanche 28/04/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : Nantes - OL Lyonnes disponible gratuitement 28/04/26
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - UJSF Rhône-Alpes : Corentin Tolisso élu sportif de l’année 2025 28/04/26
    Ligue 1 : l'OL a égalé son total de points de la saison passée 28/04/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    Ligue 1 : Corentin Tolisso meilleur buteur de l'OL en sortie de banc 28/04/26
    Clinton Mata lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : on sait sur quelle chaîne sera diffusé Toulouse - OL 28/04/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes : trois joueuses en séance de dédicaces ce mercredi 28/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut