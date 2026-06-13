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Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes (@OL)

OL Lyonnes : les U19 ont reçu leur trophée de championnes de France

  • par Gwendal Chabas

    • Victorieuses voilà deux semaines du titre de championnes de France, les U19 d'OL Lyonnes ont récupéré le trophée vendredi. Une deuxième célébration pour les Fenottes.

    Sous les yeux de leurs aînées, les U19 d'OL Lyonnes avaient réalisé un petit exploit. Après deux défaites contre le Paris Saint-Germain au cours de la saison, les coéquipières de Maïssa Fathallah ont trouvé les ressources pour enfin le battre au meilleur moment. C'était le 31 mai dernier, lors de la dernière journée. Un succès 4-2 qui leur permettait d'être sacrées championnes de France. Mais que vaut un titre sans le trophée ?

    Vendredi 12 juin, les joueuses de Rachel Saïdi étaient réunies à Meyzieu, où elles ont enfin récupéré le précieux sésame. La coupe leur a été remise par Claude Barrière, président de la Commission fédérale des compétitions nationales féminines. Une distinction qui revient à la maison.

    Le trophée de retour à Meizyeu

    Car si l'an passé le PSG avait gagné le championnat, le club rhodanien s'était lui imposé en 2022, 2023 et 2024, signant un joli triplé. Les Fenottes parviendront-elles à conserver ce titre en 2027 ? Réponse à partir de septembre. Sachant qu'il existe depuis cette année une coupe féminine U18, l'équivalent de la Gambardella. De quoi améliorer encore le palmarès d'OL Lyonnes chez les jeunes.

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