Coupe Nike U18 : pas de finale pour les joueuses d'OL Lyonnes

Opposées au PSG dimanche après-midi à Poissy, les U18 d'OL Lyonnes n'ont pas réussi à s'imposer. Battues 2-0, elles ne verront pas la finale de la Coupe Nike U18 le 10 mai prochain à Valenciennes.

La question était de savoir qui aurait la chance d'accompagner le groupe professionnel pour la finale de la Coupe de France féminine. Dimanche, au centre d'entraînement du PSG à Poissy, les U18 d'OL Lyonnes et celles du club parisien s'affrontaient en demi-finale de la Coupe Nike U18. À la clé, un ticket pour la finale et donc jouer en lever de rideau d'OL Lyonnes - PSG chez les pros. Malheureusement, les joueuses de Rachel Saïdi n'accompagneront pas celles de Jonatan Giráldez du côté de Valenciennes le 10 mai prochain. En effet, les Lyonnaises ont dû rendre les armes aux portes de la finale avec une défaite 2-0 synonyme d'élimination.

Une revanche à prendre en championnat

Malgré la présence de Maïssa Fathallah, tout juste rentrée des qualifications pour l'Euro U19, les U18 d'OL Lyonnes ont concédé l'ouverture du score dès la 10e minute avec un but de Tanté Diakité. Dans un match âpre, les Lyonnaises ont cédé une seconde fois juste avant l'heure de jeu (2-0, 56e). Le break d'écart n'a jamais été comblé et les jeunes Fenottes n'ont désormais plus qu'un objectif. Faire un sans-faute sur la fin du championnat pour s'offrir un nouveau titre national, au nez et à la barbe du PSG avec qui elles sont à égalité à trois journées de la fin. Le duel à Meyzieu courant mai pour la dernière sortie de la saison promet le coup d'œil.