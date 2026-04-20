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Dominik Greif lors de PSG - OL
Dominik Greif lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL : en arrêtant le penalty du PSG, Greif s'impose comme un spécialiste

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Déjà à son avantage ces derniers matchs, Dominik Greif a encore été décisif pour l'OL dimanche au Parc des Princes. Le Slovaque a stoppé son troisième penalty sous les couleurs lyonnaises, égalant déjà Hugo Lloris.

    Il est en train de devenir le grand monsieur de cette fin de saison à l'OL. Au fur et à mesure que les mois passent, Dominik Greif continue à prendre confiance et à se montrer plus qu'indispensable. Dans la mauvaise passe lyonnaise ces deux derniers mois, il n'avait pas eu grand-chose à se reprocher. Au contraire, il avait tenté de repousser au maximum l'échéance pour permettre à son club de continuer à croire à une fin de saison avec plusieurs objectifs. Il ne reste malheureusement que la course à la Ligue des champions, mais le Slovaque prouve qu'il mérite de faire partie des nommés pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Dimanche soir, dans une affiche de gala contre le PSG (1-2), le géant lyonnais a réussi à se montrer encore décisif.

    Un regret sur le match de Coupe contre Lens ?

    D'abord en repoussant une frappe sèche de Beraldo, mais surtout en sortant le penalty de Gonçalo Ramos. Certes, le Parisien n'a pas été très inspiré sur sa tentative, mais l'envergure de Greif a encore joué. Pour la troisième fois cette saison, l'ancien de Majorque a profité de cet exercice pour faire parler son talent. Il avait déjà repoussé la tentative de Sinayoko à Auxerre avant de récidiver contre Le Havre et Touré. Avec trois réussites sur cinq tentatives, Dominik Greif rayonne dans ce duel et fait déjà aussi bien que Hugo Lloris. Le gardien champion du monde avait stoppé trois penaltys (sur 18 tentatives) sur l'ensemble de son passage à l'OL. Avec Greif, le club lyonnais a misé sur un spécialiste. De quoi peut-être donner des regrets pour le quart de finale de Coupe de France contre Lens.

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    7 commentaires
    1. Avatar
      brad - lun 20 Avr 26 à 13 h 26

      Pourtant je suis lyonnais de naissance , il me ferait presque oublier Anthony , faut lui reconnaitre d'énormes qualités et souhaiter qu'il reste le plus longtemps à la maison.... valeur sûre du club !!

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    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - lun 20 Avr 26 à 13 h 39

      Quel contraste avec son prédécesseur, le meilleur gardien du monde, le grand Yachine ! 🙄🙃
      Ouf, on a enfin un gardien dans la lignée habituelle des " Grands" de l'OL...

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    3. Avatar
      gOLdorak - lun 20 Avr 26 à 13 h 51

      C'est un peu l'anti-Donnarumma : précieux dans le jeu, fiable, régulier, mais quand il faut jouer ta saison sur une séance de tirs au but, c'est précisément là qu'il n'en arrête aucun.

      Ce n'est pas un reproche, hein. Je préfère largement le profil de Greif à celui de Gianluigi "je me troue sur tous les corners" Donnarumma ou à celui d'Anthony "appelle le SAMU, je tente une sortie" Lopes.

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      1. Ledromois
        Ledromois - lun 20 Avr 26 à 13 h 59

        Il ne jouait pas en CDF, me semble-t-il. C'est Descamps le gardien ce soir là

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        1. Avatar
          gOLdorak - lun 20 Avr 26 à 14 h 13

          Ah oui, très juste, j'avais encore oublié cette brillante décision de Fonseca!

    4. cavegone
      cavegone - lun 20 Avr 26 à 14 h 11

      Ouais je me demandais à quel moment Greif n’en arrête aucun quand on joue notre saison 🙄
      Mais en fait laisse tomber Ledromois il a basculé dans l’irrationnel il y a belle lurette 😅

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    5. Tongariro
      Tongariro - lun 20 Avr 26 à 14 h 11

      Le meilleur joueur de l'OL cette saison, selon moi.
      Devant Sulc, Tolisso et Moreira.

      J'ai souvenir d'un seul match raté de sa part, contre le PFC à l'aller.

      Peut-être le meilleur gardien de L1 et l'un des meilleurs d'Europe.

      Bien plus rassurant que Perri et plus d'envergure que Lopes.
      Sans parler du fait que voir un gardien bon sur pénos à l'OL j'avais oublié ce que ça faisait.

      Un des meilleurs recrutements de l'OL en ratio qualité/prix depuis 20 ans.

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