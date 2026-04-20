Déjà à son avantage ces derniers matchs, Dominik Greif a encore été décisif pour l'OL dimanche au Parc des Princes. Le Slovaque a stoppé son troisième penalty sous les couleurs lyonnaises, égalant déjà Hugo Lloris.

Il est en train de devenir le grand monsieur de cette fin de saison à l'OL. Au fur et à mesure que les mois passent, Dominik Greif continue à prendre confiance et à se montrer plus qu'indispensable. Dans la mauvaise passe lyonnaise ces deux derniers mois, il n'avait pas eu grand-chose à se reprocher. Au contraire, il avait tenté de repousser au maximum l'échéance pour permettre à son club de continuer à croire à une fin de saison avec plusieurs objectifs. Il ne reste malheureusement que la course à la Ligue des champions, mais le Slovaque prouve qu'il mérite de faire partie des nommés pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Dimanche soir, dans une affiche de gala contre le PSG (1-2), le géant lyonnais a réussi à se montrer encore décisif.

Un regret sur le match de Coupe contre Lens ?

D'abord en repoussant une frappe sèche de Beraldo, mais surtout en sortant le penalty de Gonçalo Ramos. Certes, le Parisien n'a pas été très inspiré sur sa tentative, mais l'envergure de Greif a encore joué. Pour la troisième fois cette saison, l'ancien de Majorque a profité de cet exercice pour faire parler son talent. Il avait déjà repoussé la tentative de Sinayoko à Auxerre avant de récidiver contre Le Havre et Touré. Avec trois réussites sur cinq tentatives, Dominik Greif rayonne dans ce duel et fait déjà aussi bien que Hugo Lloris. Le gardien champion du monde avait stoppé trois penaltys (sur 18 tentatives) sur l'ensemble de son passage à l'OL. Avec Greif, le club lyonnais a misé sur un spécialiste. De quoi peut-être donner des regrets pour le quart de finale de Coupe de France contre Lens.