L'énorme coup de l'OL, qui s'impose face au PSG (1-2)

Malgré les absences, l'OL a livré un grand match collectif au Parc des Princes ce dimanche. Il s'impose 2 à 1 face au PSG, et frappe fort dans la course à l'Europe.
C’est l’une des premières choses que l’on a observées ce dimanche lors de PSG - OL. Comment allaient s’organiser les hommes de Paulo Fonseca avec le retour de Ruben Kluivert ? Réponse, en 4-3-3, avec Kahlis Merah en faux numéro 9. Un plan minutieusement préparé par le staff et qui a porté ses fruits très vite. L’idée était de profiter des espaces en profondeur dès que possible en jouant sur Afonso Moreira et Endrick. Cela a marché comme dans un rêve.
Le Portugais a d’abord astucieusement (et avec de la réussite) trouvé le Brésilien qui a ouvert la marque après seulement 6 minutes. Puis, le schéma inverse a abouti au deuxième but du premier passeur, servi par l’attaquant prêté par le Real Madrid (0-2, 18e). Un contre-éclair qui découlait d’un corner parisien. 25 minutes comme dans un rêve pour l’Olympique lyonnais, qui s’est aussi illustré sur un ciseau acrobatique d’Abner (12e).
Greif arrête un penalty
Évidemment, Luis Enrique et ses troupes ont eu très largement le contrôle de la rencontre et le ballon, donc leur adversaire a bien davantage subi après la 25e. Ainsley Maitland-Niles s’interposait de justesse devant Bradley Barcola (28e), avant de provoquer un penalty à la demi-heure de jeu. Mais le dernier rempart, Dominik Greif, sortait la tentative de Gonçalo Ramos (33e).
Moussa Niakhaté et ses coéquipiers étaient donc devant à la pause avec deux longueurs d’avance. Le second acte reprenait sur des bases similaires, les Rhodaniens se regroupant dans leur camp pour laisser la balle. Mais ils piquaient parfois, avec Afonso Moreira (52e) et Endrick, contrarié par Matveï Safonov (61e). Dominik Greif devait, lui, s’imposer devant Khvicha Kvaratskhelia (63e).
L'OL remonte sur le podium
Sur les dernières minutes, l’OL a contrôlé le champion d’Europe, tremblant néanmoins sur une barre d’Ousmane Dembélé (75e) et surtout sur la réduction de l'écart de Khvicha Kvaratskhelia (1-2, 90e+3). Cette victoire en forme d’exploit au Parc des Princes est un coup énorme pour l’Olympique lyonnais dans la course à l’Europe.
Avec ces trois points, il passe devant ses concurrents et prend la troisième place, à égalité avec Lille (54 unités). Il devance Rennes d'une longueur, et Marseille de deux. La semaine prochaine il recevra Auxerre (25/04) pour confirmer ce succès, avec, on l’espère, quelques retours de l’infirmerie.
Eh ben purée, même face à un tout petit Paris, personne ne l'avait vue venir, celle-là.
Comme ça, on va pouvoir encore plus se les bouffer en perdant contre Rennes.
Et ils sont où et ils sont où et ils sont où les complotistes ? lalalala
Je suis là, j'assume, j'y croyais pas une seconde. Enfin, je suis pas un complotiste, c'est pas l'arbitre qui me faisait peur, c'était tout le reste.
Victoire inespérée ! Nous voilà 4e, à égalité de points avec le 3e, Lille !
Nous sommes 3èmes, à la différence de buts.
A priori bien 4e car si les deux clubs sont à +15 à la différence de, Lille a plus marqué (49 contre 45 pour nous).
Non 3eme 😉
1. En cas d’égalité de points, le classement des clubs ex æquo est déterminé par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs joués pour l’ensemble de la division.
2. En cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au club ayant marqué le plus grand nombre de points lors des rencontres disputées entre eux.
3. En cas de nouvelle égalité, les clubs seront départagés à la différence de buts lors des rencontres disputées entre eux.
4. En cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au club ayant marqué le plus grand nombre de buts lors des rencontres disputées entre eux.
5. En cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au club ayant marqué le plus grand nombre de buts à l’extérieur lors des rencontres disputées entre eux.
Le départage ce n'est pas le nombre de buts marqués mais les confrontations directes.
On a gagné deux fois contre Lille, donc nous sommes 3ème
Je me base sur https://www.ladepeche.fr/sports/resultats-sportifs/football/ligue-1/resultats mais peut-être que ça ne fonctionne plus avec les buts marqués en plus.
Il me semblait que ça fonctionnait comme ça avant.
Sur Sofascore et La dépêche nous sommes 4e mais sur Le Figaro et L'Equipe nous sommes bien 3e.
Salut Kramel69, c'est depuis toujours ou ça a changé ?
On a gagné contre le QSG !!!!
https://www.lequipe.fr/Football/match-direct/ligue-1/2025-2026/psg-lyon-live/676063/classement
Selon Equipe, on est 3eme.
Je reviens donc pour dire que Lourdes était à Paris ce soir ! BRAVO les Gones super victoire?
Nous aurions pu être 6eme à l'issue de ce match et finalement on est 3èmes.
Cette fin de championnat est folle.
Une bonne composition…
Ça change tout..
Non mais sincèrement Mangala et Merah ça marche
Comme déjà expliqué c’est pas le rendement en lui même de Merah
C’est surtout son positionnement, quand tu joue face à des équipe faible avec un trois milieu dis défensive c’est plus la même.
Et surtout exit Tessman pour Mangala il joue pas dans la même cour.
Merci Fonseca, on a tout aimé, même les changements ( sauf Tessman à la fin, j’étais plus serein )
Ca fait du bien moral, belle victoire ! Bravo et Allez OL
Alors les pessimistes... qu'est-ce qu'on dit ce soir ?
Ils vont peut-être faire amende honorable (j'en doute..) ou faire preuve de plus de prudence ou d'humilité!
Merci aux optimistes, ça fait du bien d’avoir des gens qui positive même si on est pas d’accord.
Un petit Paris, pas sûr. I
ls comprennent sans doute l'épuisement que nous avions connu avec les coupes. Nous luttions contre eux à peine trois jours après un match européen.
mangala s est fait dégommé par beaucoup ici alors que le gars revenait des croisés. encore compliqué de tenir 90min mais on voit que avec un mec comme lui au milieu ca va tout de suite mieux. il partira en fin de saison a cause de son salaire mais ca reste un bon joueur. il a ete tres important ce soir
Merci à tous ceux qui y ont cru..
Ça fait du bien de positivé dans ce groupe
Et comme si on n'avait pas suffisamment peur, les entrées de Karabec et de Tessmann... Le foot quand même.
Irrespirable cette seconde période.
Merci l'OL!
Encore une leçon tactique de Fonseca qui a préparé ce match comme il fallait. En regardant simplement cet aspect, ses haters devront se souvenir de ça encore avant de déverser leur bile sur un entraîneur qui fait quand même des merveilles avec un effectif réduit. Fonseca a mis la leçon au soit-disant meilleur entraîneur du monde, et ça s'est vu clairement.
J'adore les commentaires... Sur Foot Mercato :" Pour convertir ce penalty logique, Gonçalo Ramos s’est présenté face à Dominik Greif ".
Rien sur la même "faute" dans la surface parisienne..
Déontologie et impartialité sont les maîtres mots du "journalisme".
T’aurais parié 500€ sur ce résultat alors cool stp.
Enrick doit donner plus. Je mets un but et j ‘ai fait le taf ? Non ça marche pas comme ça garçon avec toute la sympathie que je te porte.
Troisième à égalité. Le tir chanceux de dernière minute nous a pénalisés.
Hé bah celle là j'avoue que je ne l'ai pas vue venir.