L'énorme coup de l'OL, qui s'impose face au PSG (1-2)

Malgré les absences, l'OL a livré un grand match collectif au Parc des Princes ce dimanche. Il s'impose 2 à 1 face au PSG, et frappe fort dans la course à l'Europe.

C’est l’une des premières choses que l’on a observées ce dimanche lors de PSG - OL. Comment allaient s’organiser les hommes de Paulo Fonseca avec le retour de Ruben Kluivert ? Réponse, en 4-3-3, avec Kahlis Merah en faux numéro 9. Un plan minutieusement préparé par le staff et qui a porté ses fruits très vite. L’idée était de profiter des espaces en profondeur dès que possible en jouant sur Afonso Moreira et Endrick. Cela a marché comme dans un rêve.

Le Portugais a d’abord astucieusement (et avec de la réussite) trouvé le Brésilien qui a ouvert la marque après seulement 6 minutes. Puis, le schéma inverse a abouti au deuxième but du premier passeur, servi par l’attaquant prêté par le Real Madrid (0-2, 18e). Un contre-éclair qui découlait d’un corner parisien. 25 minutes comme dans un rêve pour l’Olympique lyonnais, qui s’est aussi illustré sur un ciseau acrobatique d’Abner (12e).

Greif arrête un penalty

Évidemment, Luis Enrique et ses troupes ont eu très largement le contrôle de la rencontre et le ballon, donc leur adversaire a bien davantage subi après la 25e. Ainsley Maitland-Niles s’interposait de justesse devant Bradley Barcola (28e), avant de provoquer un penalty à la demi-heure de jeu. Mais le dernier rempart, Dominik Greif, sortait la tentative de Gonçalo Ramos (33e).

Moussa Niakhaté et ses coéquipiers étaient donc devant à la pause avec deux longueurs d’avance. Le second acte reprenait sur des bases similaires, les Rhodaniens se regroupant dans leur camp pour laisser la balle. Mais ils piquaient parfois, avec Afonso Moreira (52e) et Endrick, contrarié par Matveï Safonov (61e). Dominik Greif devait, lui, s’imposer devant Khvicha Kvaratskhelia (63e).

L'OL remonte sur le podium

Sur les dernières minutes, l’OL a contrôlé le champion d’Europe, tremblant néanmoins sur une barre d’Ousmane Dembélé (75e) et surtout sur la réduction de l'écart de Khvicha Kvaratskhelia (1-2, 90e+3). Cette victoire en forme d’exploit au Parc des Princes est un coup énorme pour l’Olympique lyonnais dans la course à l’Europe.

Avec ces trois points, il passe devant ses concurrents et prend la troisième place, à égalité avec Lille (54 unités). Il devance Rennes d'une longueur, et Marseille de deux. La semaine prochaine il recevra Auxerre (25/04) pour confirmer ce succès, avec, on l’espère, quelques retours de l’infirmerie.