PSG - OL (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Aussi inattendue que déterminante. Au terme d'une prestation collective de haut vol, l'OL l'a emporté face au PSG ce dimanche (1-2). Pourtant, les Parisiens ont bénéficié d'un penalty évitable.

On a aimé : le retour d'un OL collectif

Il l'avait un peu perdu ces dernières semaines. Ce dimanche soir au Parc des Princes, l'Olympique lyonnais n'avait pas le choix, il devait compter sur une débauche d'énergie totale de l'ensemble des joueurs. À la manière des succès arrachés en première partie de saison, Moussa Niakhaté et ses coéquipiers ont parfaitement répondu dans ce secteur. Chacun a fait les efforts, d'Afonso Moreira au double-pivot Tyler Morton - Orel Mangala en passant par les défenseurs.

Nous aurions pu ressortir quelques cas individuels, et même rendre hommage au plan de Paulo Fonseca, qui a installé Endrick et Afonso Moreira devant pour exploiter la profondeur. Dominik Greif a été impérial, sortant un penalty, Orel Mangala a fait parler sa science du jeu pour couper un nombre incalculable d'offensives adverses, et la charnière centrale a bien géré les attaquants franciliens, jamais facile. Mais après cette victoire 2-1, c'est le collectif qu'il faut souligner.

On a moins aimé : le penalty qui aurait pu tout relancer

Faute idiote ou pas, dur de poser un jugement car la situation n'est pas évidente à gérer. Néanmoins, l'intervention d'Ainsley Maitland-Niles semblait kamikaze à cet endroit du terrain. Surtout, c'est pratiquement la seule fausse note défensive de la rencontre côté rhodanien. Dommage pour l'Anglais qui avait juste avant contré Bradley Barcola qui s'apprêtait à marquer.

Mais l'ex-Gunner pouvait souffler, car Dominik Greif livrait encore une fois une excellente partition. Il sortait presque facilement le tir de Gonçalo Ramos et permettait à son équipe de garder ses deux longueurs d'avance. Un écart maintenu presque jusqu'au bout.