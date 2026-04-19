PSG - OL (1-2) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Aussi inattendue que déterminante. Au terme d'une prestation collective de haut vol, l'OL l'a emporté face au PSG ce dimanche (1-2). Pourtant, les Parisiens ont bénéficié d'un penalty évitable.
On a aimé : le retour d'un OL collectif
Il l'avait un peu perdu ces dernières semaines. Ce dimanche soir au Parc des Princes, l'Olympique lyonnais n'avait pas le choix, il devait compter sur une débauche d'énergie totale de l'ensemble des joueurs. À la manière des succès arrachés en première partie de saison, Moussa Niakhaté et ses coéquipiers ont parfaitement répondu dans ce secteur. Chacun a fait les efforts, d'Afonso Moreira au double-pivot Tyler Morton - Orel Mangala en passant par les défenseurs.
Nous aurions pu ressortir quelques cas individuels, et même rendre hommage au plan de Paulo Fonseca, qui a installé Endrick et Afonso Moreira devant pour exploiter la profondeur. Dominik Greif a été impérial, sortant un penalty, Orel Mangala a fait parler sa science du jeu pour couper un nombre incalculable d'offensives adverses, et la charnière centrale a bien géré les attaquants franciliens, jamais facile. Mais après cette victoire 2-1, c'est le collectif qu'il faut souligner.
On a moins aimé : le penalty qui aurait pu tout relancer
Faute idiote ou pas, dur de poser un jugement car la situation n'est pas évidente à gérer. Néanmoins, l'intervention d'Ainsley Maitland-Niles semblait kamikaze à cet endroit du terrain. Surtout, c'est pratiquement la seule fausse note défensive de la rencontre côté rhodanien. Dommage pour l'Anglais qui avait juste avant contré Bradley Barcola qui s'apprêtait à marquer.
Mais l'ex-Gunner pouvait souffler, car Dominik Greif livrait encore une fois une excellente partition. Il sortait presque facilement le tir de Gonçalo Ramos et permettait à son équipe de garder ses deux longueurs d'avance. Un écart maintenu presque jusqu'au bout.
On sait très bien que faire la moindre petite faute dans la surface contre PSG donne forcement penalty.
Sinon très bon arbitrage de Brisard, il faudra vous en rappelez les fâcheux 😉🤣
J'espère que notre immense talentueux magnifique genialissime entraîneur a enfin compris qu'il faudra titularisé Merah et Mangala jusqu'à la fin de la saison. Il en aurait mis du temps à se l'avouer, surtout pour Merah.
Dans la même minute l'arbitre oublie un rouge sur Moreira le parisien était dernier défenseur et n'a pris que jaune et donne pénalty à Paris alors qu' la 53 ème la même faute sur Kluivert , il ne dit rien : je n'appelle pas cela un bon arbitrage .
Pour moi Merah est une faute de casting , on ne l'a pas vu du match , un Nartey lui est bien supérieur ; Mangala avait lui besoin de temps , mais tu es meilleur entraineur que P Fonseca je présume
L OL a joué ce soir comme le réal Madrid a joué contre le Bayern lors du match aller.
Je sais pas si PF s en est inspiré ou non. Mais j ai presque revu la même tactique avec Mbappé et Vinicius qui faisaient mal à chaque attaque, toute proportion gardée.
La tactique était de piquer comme la guêpe la defense lente de Paris et fermer le portail à double tour.
A noter que ce n était pas la meilleur équipe du PSG sur le terrain, étant donné qu ils ont des matchs importants à jouer tous les 3 jours.
Tolisso est meilleur que Merah et Mangala vient à peine de revenir de blessure (il n'a pas 90 mn dans les jambes), mais OK pour le titulariser jusqu'à la fin du championnat.
Tolisso est meilleur ok mais depuis quelque temps il est fatigué, il est temps que la saison se termine pour lui, du coup Merah est bien plus utile.
D'accord, il n'y a pas photo entre Tanner et Orel.