Actualités
Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
Le tifo des Lyon 1950 pour OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le Virage Sud partiellement sanctionné après OL - Lens

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Suite à l'usage massif d’engins pyrotechniques couplé à des chants injurieux lors d'OL - Lens, la commission de discipline de la LFP a choisi de sanctionner le Virage Sud. Ce dernier écope d'une fermeture partielle avec sursis.

    La saison a rendu son verdict depuis plus de quinze jours, mais les sanctions continuent de tomber. Mercredi, la commission de discipline de la LFP a de nouveau tranché sur différents dossiers. Non pas ceux de joueurs qui pourraient être suspendus pour la reprise de la Ligue 1 lors du week-end du 23 août prochain, mais pour des incidents en tribunes. Ce fut notamment le cas lors d'OL - Lens, comme rédigé dans le rapport du délégué de la rencontre. Entre l'hommage à Fleury Di Nallo et l'excitation de pouvoir directement retrouver la Ligue des champions, le Parc OL avait mis les petits plats dans les grands. Peut-être un peu trop au goût de la LFP.

    Le Parc OL sera au complet pour le premier match à Décines

    Mercredi, elle a confirmé la fermeture partielle d'un match avec sursis du Virage Sud. La raison ? un "usage massif d’engins pyrotechniques" avant le coup d'envoi de cette rencontre de la dernière journée de Ligue 1 couplé à des chants injurieux ("expressions orales constatées"), notamment en direction de l'AS Saint-Étienne comme à chaque 42e minute. Cette sanction "prend effet immédiatement" et l'OL pourrait donc jouer sans une partie de ses supporters en cas de récidive la saison prochaine.

    à lire également
    Kaïl Boudache, joueur offensif de l'OGC Nice
    Mercato : Boudache et Bidstrup, deux pistes qui se précisent à l'OL
    2 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 4 Juin 26 à 8 h 36

      Et le VN épargné, alors qu'il y a un sursis "au-dessus" de leur tête ? parce que les chants injurieux viennent surtout de là + il y a eu des fumis il me semble 🤔

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - jeu 4 Juin 26 à 8 h 51

      C'était super beau le spectacle pyrotechnique qu'ils ont fait , je l'ai même filmé je n'avais jamais vu ça dans un stade .
      Ils nous emmerdent à vouloir tout aseptiser , c'était la fête et la soirée hommage à Di Nallo.

      Pour ce qui est des chants , j'ai surtout entendu ceux du virage nord , ou l'arbitre et thauvin se sont fait copieusement insulter .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kaïl Boudache, joueur offensif de l'OGC Nice
    Mercato : Boudache et Bidstrup, deux pistes qui se précisent à l'OL 08:45
    Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
    Le Virage Sud partiellement sanctionné après OL - Lens 08:00
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Tolisso, Fofana, Tagliafico… Louis-Jean fait le point sur les départs pour le mercato de l’OL 07:30
    Revivez le match caritatif avec Coupet, Carrière et plusieurs anciens de l'OL 03/06/26
    Endrick lors d'OL - Brest
    Endrick (OL) parmi les meilleurs dribbleurs de Ligue 1 03/06/26
    Elma Junttila Nelhage (OL Lyonnes) n'a pas rejoint la Suède 03/06/26
    Ballon de l'OL
    OL Académie : Mohamed Meguenni sélectionné avec les U16 de l'Algérie 03/06/26
    Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
    Mercato : Pierre Sage (ex-OL) va quitter Lens 03/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    Rémi Himbert, précoce mais pas impatient 03/06/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : les jeunes internationaux en piste ce mercredi 03/06/26
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : les meilleurs buteurs en 2025-2026 03/06/26
    Supporters OL à Décines
    Tarifs, modalités... Ce qu'il faut savoir sur la campagne d'abonnement de l'OL 03/06/26
    Ballon OL à l'entraînement
    OL Académie - Mercato : revirement de situation pour Timothée Dutot 03/06/26
    Chawinga est titulaire pour OL - Juventus Turin
    OL Lyonnes : Tabitha Chawinga lance la plage internationale avec le Malawi 03/06/26
    Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
    OL Académie : les calendriers des compétitions pour les U17, U19 et la réserve 03/06/26
    À près de 1500 km de Lyon, il vit son amour pour l'OL depuis le Kosovo 03/06/26
    Ernest Nuamah (OL) déjà en forme avec le Ghana 03/06/26
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Mercato : l'OL sur la piste d'un Danois pour renforcer son milieu 03/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut