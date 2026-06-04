Le Virage Sud partiellement sanctionné après OL - Lens

Suite à l'usage massif d’engins pyrotechniques couplé à des chants injurieux lors d'OL - Lens, la commission de discipline de la LFP a choisi de sanctionner le Virage Sud. Ce dernier écope d'une fermeture partielle avec sursis.
La saison a rendu son verdict depuis plus de quinze jours, mais les sanctions continuent de tomber. Mercredi, la commission de discipline de la LFP a de nouveau tranché sur différents dossiers. Non pas ceux de joueurs qui pourraient être suspendus pour la reprise de la Ligue 1 lors du week-end du 23 août prochain, mais pour des incidents en tribunes. Ce fut notamment le cas lors d'OL - Lens, comme rédigé dans le rapport du délégué de la rencontre. Entre l'hommage à Fleury Di Nallo et l'excitation de pouvoir directement retrouver la Ligue des champions, le Parc OL avait mis les petits plats dans les grands. Peut-être un peu trop au goût de la LFP.
Le Parc OL sera au complet pour le premier match à Décines
Mercredi, elle a confirmé la fermeture partielle d'un match avec sursis du Virage Sud. La raison ? un "usage massif d’engins pyrotechniques" avant le coup d'envoi de cette rencontre de la dernière journée de Ligue 1 couplé à des chants injurieux ("expressions orales constatées"), notamment en direction de l'AS Saint-Étienne comme à chaque 42e minute. Cette sanction "prend effet immédiatement" et l'OL pourrait donc jouer sans une partie de ses supporters en cas de récidive la saison prochaine.
Et le VN épargné, alors qu'il y a un sursis "au-dessus" de leur tête ? parce que les chants injurieux viennent surtout de là + il y a eu des fumis il me semble 🤔
C'était super beau le spectacle pyrotechnique qu'ils ont fait , je l'ai même filmé je n'avais jamais vu ça dans un stade .
Ils nous emmerdent à vouloir tout aseptiser , c'était la fête et la soirée hommage à Di Nallo.
Pour ce qui est des chants , j'ai surtout entendu ceux du virage nord , ou l'arbitre et thauvin se sont fait copieusement insulter .