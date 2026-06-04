Le Virage Sud partiellement sanctionné après OL - Lens

Suite à l'usage massif d’engins pyrotechniques couplé à des chants injurieux lors d'OL - Lens, la commission de discipline de la LFP a choisi de sanctionner le Virage Sud. Ce dernier écope d'une fermeture partielle avec sursis.

La saison a rendu son verdict depuis plus de quinze jours, mais les sanctions continuent de tomber. Mercredi, la commission de discipline de la LFP a de nouveau tranché sur différents dossiers. Non pas ceux de joueurs qui pourraient être suspendus pour la reprise de la Ligue 1 lors du week-end du 23 août prochain, mais pour des incidents en tribunes. Ce fut notamment le cas lors d'OL - Lens, comme rédigé dans le rapport du délégué de la rencontre. Entre l'hommage à Fleury Di Nallo et l'excitation de pouvoir directement retrouver la Ligue des champions, le Parc OL avait mis les petits plats dans les grands. Peut-être un peu trop au goût de la LFP.

Le Parc OL sera au complet pour le premier match à Décines

Mercredi, elle a confirmé la fermeture partielle d'un match avec sursis du Virage Sud. La raison ? un "usage massif d’engins pyrotechniques" avant le coup d'envoi de cette rencontre de la dernière journée de Ligue 1 couplé à des chants injurieux ("expressions orales constatées"), notamment en direction de l'AS Saint-Étienne comme à chaque 42e minute. Cette sanction "prend effet immédiatement" et l'OL pourrait donc jouer sans une partie de ses supporters en cas de récidive la saison prochaine.