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Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l’OL

Tolisso, Fofana, Tagliafico… Louis-Jean fait le point sur les départs pour le mercato de l’OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • À une dizaine de jours de l’ouverture du marché des transferts, Matthieu Louis-Jean a fait un état des lieux du mercato à venir de l’OL. Avec de nombreux dossiers.

    Il est déjà sur le pied d’œuvre depuis quelques semaines déjà, mais les choses risquent de s’accélérer à compter du 15 juin prochain. Cette date correspond à l’ouverture du marché des transferts pour cet été 2026 et forcément, Matthieu Louis-Jean aura un peu plus de travail que le reste de l’année. Avec un troisième tour préliminaire début août et un potentiel barrage de Ligue des champions à la fin de ce même mois, l’OL veut essayer d’aller vite sur le mercato. D’autant plus que la DNCG est toujours regardante sur les finances lyonnaises et qu’il va falloir vendre.

    Présent sur les ondes de RMC mercredi soir, Louis-Jean a confirmé qu’il va "falloir vendre au moins deux joueurs" pour rentrer dans les clous. Le directeur technique n’a logiquement pas cité de noms, mais des éléments comme Tanner Tessmann ou Orel Mangala pourraient faire leurs valises en cas d’offre satisfaisante. Ce sera également la même chose concernant Ainsley Maitland-Niles ou encore Nicolas Tagliafico. Deux joueurs que Louis-Jean voit pourtant "rester à 100%" pour la saison prochaine.

    Tolisso "a un tel poids sur le terrain et le vestiaire"

    Le discours est sensiblement le même au sujet d'Ernest Nuamah, qui a montré de belles choses mardi avec le Ghana, et Malick Fofana, tous deux longuement blessés lors de la saison écoulée. "Ils n’ont presque pas joué la saison dernière. Donc ça va être un marché compliqué pour eux deux. Nous, on se projette avec eux la saison prochaine, poursuit Louis-Jean. Je ne peux rien promettre. Ce sont deux joueurs qui seront à l’OL la saison prochaine, à part offres irrefusables." On l’a compris, l’OL a besoin de vendre et même si le club estime que certains joueurs sont jugés intransférables, comme Corentin Tolisso avec qui la direction "discute pour prolonger car il est tellement important""seul le PSG peut se permettre" de repousser une grosse offre. Alors, autant ne pas faire de plans sur la comète en ce qui concerne les départs estivaux.

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    1 commentaire
    1. Bioman
      Bioman - jeu 4 Juin 26 à 7 h 39

      2 joueurs qui peuvent rester mais qui sont vendables...DCC et Turner, 2 prêts concluants mais pas conclus ...
      Ah! pas facile la vie de directeur technique à l'OL ...

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