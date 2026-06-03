Actualités
Ernest Nuamah lors de Mexique – Ghana (Getty Images via AFP)

Ernest Nuamah (OL) déjà en forme avec le Ghana

  • par Gwendal Chabas

    • Seul international lyonnais à jouer mardi, Ernest Nuamah s'est montré décisif avec le Ghana. L'ailier a disputé toute la seconde période face au Pays de Galles.

    Plusieurs joueurs de l'OL sont restés sur le banc mardi lors de matchs internationaux. Ernest Nuamah est l'exception, lui qui a rejoué avec le Ghana plus d'un an après sa dernière cape. En une seule partie, l'attaquant a même davantage évolué avec les Black Stars qu'avec l'Olympique lyonnais sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026. Son entraîneur, Carlos Queiroz, l'a fait entrer à la pause de la confrontation amicale contre le Pays de Galles.

    Et 20 minutes après, l'ailier s'est montré décisif. Auteur d'une course au milieu de la défense galloise, il a vu sa frappe être repoussée par le gardien dans les pieds de Caleb Yirenkyi. Ce dernier ne s'est pas fait prier pour ouvrir la marque. Les Britanniques n'ont pas lâché, et sont revenus à hauteur dans le temps additionnel, score final : 1-1.

    Une bonne nouvelle pour Ernest Nuamah, qui fait partie de la liste ghanéenne pour le Mondial. Ces 45 minutes lui permettent de monter encore en pression après une saison quasiment blanche (32 minutes en tout et pour tout). Maintenant, place à la Coupe du monde pour le Rhodanien et ses compatriotes. Ils ont rendez-vous avec le Panama (18/06), l'Angleterre (23/06) et la Croatie de Duje Caleta-Car (27/06).

    Caleta-Car n'a pas joué face à la Belgique

    Le défenseur central aussi avait une rencontre de préparation prévue. Les Croates défiaient la Belgique avant un ultime test contre la Slovénie (07/06). Ils en auront bien besoin, puisqu'ils ont perdu 2 à 0 chez eux face à Rudi Garcia et sa bande. Le défenseur central n'a pas enlevé sa chasuble de remplaçant pour cette affiche alors que son coach a procédé à 10 changements.

    Enfin, en France se déroule actuellement le tournoi Maurice Revello. Avec un premier succès pour les jeunes Lyonnais qui y participent. Il est pour la République démocratique du Congo de Prince Mbatshi et Nehemie Lurika devant la Chine (3-0). Les deux Gones ne sont pas entrés en jeu. Prochaine partie le 7 juin face à la Colombie.

    à lire également
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Mercato : l'OL sur la piste d'un Danois pour renforcer son milieu

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ernest Nuamah (OL) déjà en forme avec le Ghana 08:00
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Mercato : l'OL sur la piste d'un Danois pour renforcer son milieu 07:30
    Les supporters de l'OL contre Auxerre
    OL - OL Lyonnes : plus de 1,2 million de spectateurs à Décines 02/06/26
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    OL - International : un choc contre la Belgique pour Caleta-Car, Nuamah et le Ghana à Cardiff 02/06/26
    Tyler Morton (OL) buteur à Metz
    Morton : "Venir à l'OL a eu un impact positif sur ma vie" 02/06/26
    Le nouveau maillot de l'OL 2026-2027 à domicile
    Êtes-vous fan du futur maillot domicile 2026-2027 de l'OL ? 02/06/26
    Adam Alioui (OL) porte le numéro 21 de la sélection U17 du Maroc.
    Fin de CAN en eau de boudin pour le Maroc d’Adam Alioui 02/06/26
    Florian Maurice, directeur sportif de Nice
    Florian Maurice (ex-OL) n'est plus le directeur sportif de Nice 02/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
    OL Lyonnes : le programme des internationales 02/06/26
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    Coupe du monde 2026 : le Sénégal dévoile sa liste définitive avec Niakhaté (OL) 02/06/26
    Tournoi Maurice Revello : pas encore de victoire pour les Lyonnais 02/06/26
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    Avec six joueurs à la Coupe du monde, l'OL fait mieux qu'en 2022 02/06/26
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    Daryll Benlahlou (OL) convoqué avec les U23 de l'Algérie 02/06/26
    Sonny Anderson avec l'OL Légendes
    100 ans de Gerland : Anderson donnera le coup d’envoi fictif de LOU - Montpellier 02/06/26
    Ernest Nuamah à la CAN 2024 lors de Ghana - Cap-Vert
    Ernest Nuamah (OL) bien sélectionné avec le Ghana pour la Coupe du monde 02/06/26
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    L'OL, troisième club à avoir rapporté le plus de points à la France cette saison 02/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    Ligue des champions ou Ligue Europa, l'OL a les idées claires pour son mercato 02/06/26
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    L'OL en force à domicile cette saison 01/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut