Ernest Nuamah (OL) déjà en forme avec le Ghana

Seul international lyonnais à jouer mardi, Ernest Nuamah s'est montré décisif avec le Ghana. L'ailier a disputé toute la seconde période face au Pays de Galles.

Plusieurs joueurs de l'OL sont restés sur le banc mardi lors de matchs internationaux. Ernest Nuamah est l'exception, lui qui a rejoué avec le Ghana plus d'un an après sa dernière cape. En une seule partie, l'attaquant a même davantage évolué avec les Black Stars qu'avec l'Olympique lyonnais sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026. Son entraîneur, Carlos Queiroz, l'a fait entrer à la pause de la confrontation amicale contre le Pays de Galles.

Et 20 minutes après, l'ailier s'est montré décisif. Auteur d'une course au milieu de la défense galloise, il a vu sa frappe être repoussée par le gardien dans les pieds de Caleb Yirenkyi. Ce dernier ne s'est pas fait prier pour ouvrir la marque. Les Britanniques n'ont pas lâché, et sont revenus à hauteur dans le temps additionnel, score final : 1-1.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - 🇬🇭



Terrible percée d'Ernest Nuamah, suivi par Caleb Yirenkyi pour ouvrir le score avec un peu de réussite !



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Une bonne nouvelle pour Ernest Nuamah, qui fait partie de la liste ghanéenne pour le Mondial. Ces 45 minutes lui permettent de monter encore en pression après une saison quasiment blanche (32 minutes en tout et pour tout). Maintenant, place à la Coupe du monde pour le Rhodanien et ses compatriotes. Ils ont rendez-vous avec le Panama (18/06), l'Angleterre (23/06) et la Croatie de Duje Caleta-Car (27/06).

Caleta-Car n'a pas joué face à la Belgique

Le défenseur central aussi avait une rencontre de préparation prévue. Les Croates défiaient la Belgique avant un ultime test contre la Slovénie (07/06). Ils en auront bien besoin, puisqu'ils ont perdu 2 à 0 chez eux face à Rudi Garcia et sa bande. Le défenseur central n'a pas enlevé sa chasuble de remplaçant pour cette affiche alors que son coach a procédé à 10 changements.

Enfin, en France se déroule actuellement le tournoi Maurice Revello. Avec un premier succès pour les jeunes Lyonnais qui y participent. Il est pour la République démocratique du Congo de Prince Mbatshi et Nehemie Lurika devant la Chine (3-0). Les deux Gones ne sont pas entrés en jeu. Prochaine partie le 7 juin face à la Colombie.