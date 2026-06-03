Né en 1997, Rijad Grajqevci a grandi dans la région de Pristina, capitale du Kosovo. Rien ne le prédestinait à suivre l'Olympique lyonnais, et pourtant, à presque 30 ans, il a fondé le fan-club OL - Shqip, un groupe reconnu par l'institution française.

On le répète toutes les semaines dans Tant qu'il y aura des Gones. Les supporters lyonnais sont partout sur la planète. En France évidemment, mais aussi au Sénégal, au Canada ou encore au Kosovo. C'est le cas de Rijad Grajqevci, Kosovar né en 1997. Quel rapport avec les septuples champions de France, nous direz-vous ? Contre toute attente, ce dernier est un fervent amoureux de la formation rhodanienne. Une histoire démarrée par hasard un soir de Ligue des champions en 2010.

Notre interlocuteur se remémore. "Mon attachement est venu de manière totalement spontanée. Avant cela, je suivais principalement le football italien, et plus particulièrement l’AC Milan, nous confie-t-il. Le véritable déclic est arrivé lors du quart de finale de C1 face à Bordeaux, retransmis sur RTK, une chaîne locale. Ce soir-là, l'OL s’était imposé 3-1. Ce match a représenté un moment très important pour moi, car c’est à cette occasion que j’ai véritablement découvert l’identité de ce club."

Marqué par "l'âme collective" de cet OL du début des années 2010

Il se prend alors d'affection pour "cette équipe et par la qualité des joueurs qui la composaient : Lisandro López, Hugo Lloris, Michel Bastos, Miralem Pjanić ou encore Cris. Il y avait une véritable "âme collective", une intensité et une émotion qui m’ont instantanément touché." Un lien qui ne disparaîtra pas.

Aujourd'hui en cours de finalisation de son master après avoir obtenu une licence en Langue et Littérature Françaises à Pristina, la capitale du pays, Rijad Grajqevci admet que sa passion "représente un défi, notamment sur le plan émotionnel." Il faut dire qu'il se trouve à 1500 kilomètres de Lyon. "Il existe toujours cette frustration de ne pas pouvoir être présent régulièrement au stade, reconnaît-il. Cependant, cette distance donne également une dimension particulière à notre engagement."

Première venue au Parc OL en 2024

Rijad Grajqevci, supporter kosovar de l'OL @DR

Nonobstant, au fil des années, il a collecté une ribambelle de souvenirs autour de l'Olympique lyonnais. "Il est très difficile de choisir un seul", réfléchit-il. Il cite tout de même la Coupe de France et le Trophée des champions en 2012, "les demi-finales contre le Bayern Munich et l'Ajax. Même dans la défaite, ces parcours ont laissé des émotions inoubliables." Plus douloureuses, les différentes finales perdues ces dernières années.

Notamment la plus récente, à Lille, en Coupe de France. "J’avais parcouru près de 1500 kilomètres afin de les soutenir à Lille. Malgré le résultat final (défaite 2-1 contre le PSG), cette expérience reste profondément marquante pour moi", nous raconte celui qui a découvert l'enceinte décinoise lors de la victoire contre Marseille le 4 février 2024. Que de chemin parcouru, après avoir commencé par regarder "les matchs dans des cybercafés avec très peu de moyens financiers."

Depuis plus de dix ans, Rijad Grajqevci est encore monté d'un cran dans sa relation avec la formation de Corentin Tolisso. En 2014, il a fondé la page* OL - Shqip. Il y publiait du "contenu consacré à l’actualité du club en albanais." Son objectif ? "Créer un espace dédié aux supporters lyonnais ici. [...] À cette époque, il était très rare d'en croiser d’autres dans notre région." Jusqu'à sa rencontre avec son désormais ami, Gramos Pylla.

Une dizaine de membres, des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux

Les deux hommes sont ainsi à l'initiative de la naissance du groupe éponyme, devenu en 2021 un fan club officiel des Rhodaniens. Reconnu comme tel, il faisait partie du feu programme Gones World, à l'instar des Lyondoners ou des RusGones. Bien que ce dispositif international soit maintenant du passé, cela n'empêche pas la dizaine de membres, dont certains vivent à Lyon, d'organiser "des rassemblements et différents événements" lors des "grandes affiches de la saison". Ils se réunissent notamment au Klevi’s Lounge Bar à Pristina, même s'il est compliqué "de proposer des activités chaque semaine".

Un beau symbole, et la preuve que "le football est universel : il peut rapprocher des personnes séparées par des milliers de kilomètres", philosophe Rijad Grajqevci.

*En plus de ça, Rijad Grajqevci gère depuis 2014 une page Facebook sur l’actualité des Lyonnais. Elle s'intitule "Les Fans de l'OL" et est suivie par plus de 43 000 abonnés. "À long terme, mon objectif serait de pouvoir accéder officiellement au stade en tant que média", nous glisse celui qui veut développer ce projet, tout en restant authentique et proche des supporters.