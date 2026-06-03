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Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
Les U19 de l’OL contre ceux de Saint-Priest (@OetL)

OL Académie : les calendriers des compétitions pour les U17, U19 et la réserve

  • par Gwendal Chabas

    • Rendez-vous fin août pour les équipes de l'OL Académie. Les U17, U19 et la réserve seront sur les terrains assez rapidement dans l'optique de la saison 2026-2027.

    Cet été sera synonyme de changements dans les staffs de l'Académie. En attendant l'officialisation des modifications effectuées par Christian Bassila (le directeur) dans l'organigramme, les équipes lyonnaises savent quand elles retrouveront la compétition. Après un exercice 2025-2026 sans résultat majeur malgré un quart en Coupe Gambardella et chez les U17, les Gones vont repartir de plus belle en 2026-2027. De la réserve aux U17, voici les dates des compétitions pour la saison prochaine.

    Les plus jeunes, et les U19 d'ailleurs, reprendront le 23 août prochain en championnat. Aucun bouleversement à observer, la fin de la phase régulière étant prévue pour le dimanche 9 mai 2027. Le début des play-offs est pour le 23 mai suivant, avec les quarts de finale. Le groupe U18 (qui évoluera en U19 principalement) disputera la Coupe Gambardella à partir du 13 décembre 2026, lors du 1er tour fédéral.

    Retour de la réserve en championnat le 29 août

    Quant à l'effectif Pro 2, toujours cornaqué par Gueïda Fofana, il lui faudra être d'attaque à compter du samedi 29 août. Au sein du futur National 2 (ex-N3 suite à l'avènement de la Ligue 3), les Rhodaniens espèrent ne pas autant souffrir que cette année (11es). Maintenus par la petite porte après 11 revers en 26 matchs, ils devront hausser le curseur pour ne pas se faire peur. En ce sens, un recrutement avec quelques éléments un peu plus expérimentés (notamment en défense) semble se dessiner.

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