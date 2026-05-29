OL Académie : d'importants mouvements à venir ?

Avec la fin de la saison 2025-2026 prometteuse mais finalement décevante au niveau des résultats finaux, Christian Bassila va poser sa patte sur l'organigramme de l'OL Académie. Un jeu de chaises musicales serait en préparation au niveau du coaching.

Un retour en play-offs chez les U17, une présence en quart de finale de la Coupe Gambardella chez les U18... Cette saison, l'OL Académie a retrouvé un certain standing. Toutefois, les résultats finaux laissent un goût d'inachevé, de déception puisque le club finit une nouvelle fois sans titre et avec une réserve qui a notamment joué le maintien. Ayant de nouveau connu du changement à sa tête, le centre de formation lyonnais va connaitre sa première intersaison estivale sous la coupe de Christian Bassila.

Le directeur, arrivé en janvier dernier, n'a pas caché son envie de revenir à certains fondements qui avaient fait la gloire de l'Académie de son temps de joueur. Il n'avait pas caché non plus son désir d'être proche du terrain, malgré ses fonctions. En ce sens, l'ancien milieu lyonnais devrait occuper une double casquette pour la saison à venir, comme indiqué par son confrère du Progrès. Avec le retour d'une équipe chez les U16, Christian Bassila devrait retrouver un poste de formateur, comme à l'INF Clairefontaine, aux côtés d'un tandem Mour Paye - Rémy Kalèche.

Uras de retour au club après sa pige dans le Golfe

Ce choix devrait entraîner un jeu de chaises musicales important au sein de l'OL Académie. Bassila veut imposer sa patte et ce ne devrait pas être dans la demi-mesure. Toujours avec des éléments déjà présents dans la saison qui vient de se finir, mais avec des rôles redéfinis. Si Gueïda Fofana va poursuivre avec la réserve, il ne devrait plus être secondé par Pierre Chavrondier. Ce dernier devrait redescendre en U17 avec Florent Balmont, qui passerait des U19 aux U17, tandis que Samy Saci prendrait un rôle de numéro 2 en National 3. Derniers mouvements conséquents, l'arrivée d'un trio pour le championnat U19 et la Coupe Gambardella : Karim Bounouara - Sébastien Valin et Cédric Uras de retour au club. Rien de définitivement entériné, mais tout cela en prend le chemin.