OL Lyonnes - Paris FC : Ada Hegerberg manquera la finale de D1

La saison d'Ada Hegerberg est terminée. L'attaquante norvégienne est forfait pour la finale de la Première Ligue vendredi contre le Paris FC (21h).

Décidément, la fin de saison est assez triste pour Ada Hegerberg. Battue chez elle, à Oslo, en finale de la Ligue des champions (4-0 face au Barça), la Norvégienne a eu le malheur de subir un cambriolage dans le même intervalle. Surtout, elle avait quitté le terrain visiblement diminuée. Cette semaine, elle ne s'est pas entraînée avec le groupe. Logiquement, elle ne figure pas dans l'effectif appelé à disputer la finale de la Première Ligue vendredi contre le Paris FC (21 heures).

Pas d'Inès Benyahia non plus

En revanche, OL Lyonnes pourra compter sur Wendie Renard. Elle aussi ménagée ces derniers jours, la défenseure est bien présente pour cet ultime match de l'exercice. À l'inverse, Inès Benyahia a dû écourter sa séance ce jeudi, a rapporté Le Progrès. La milieu de terrain est forfait pour la réception du PFC. L'autre différence avec le revers contre Barcelone est l'absence, attendue, de la 3e gardienne, Lou Marchal.

Elles seront donc 20 à défendre les couleurs lyonnaises pour ce défi face au club francilien. En jeu, le titre de D1, à domicile devant plus de 20 000 personnes*, pour le triplé national.

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Le groupe lyonnais :