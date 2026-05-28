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Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Académie : trois Lyonnais retenus pour le stage national U15

  • par Tristan Le Pezennec

    • Trois jeunes joueurs de l'OL vont participer dans les prochains jours au stage national U15 organisé par la FFF à Clairefontaine.

    La Fédération française de football poursuit son travail de détection des meilleurs talents du pays. De ce jeudi 28 au dimanche 31 mai, Clairefontaine accueillera un stage national réservé à 72 joueurs U15 de la génération 2011. Parmi eux, trois jeunes de l’OL. Ali Bounia, Gabriel Nil et Eden Salai seront présents dans les Yvelines.

    Encadré par Lionel Rouxel, manager des sélections nationales jeunes masculines, et Johan Radet, entraîneur des U16, ce rassemblement permettra aux staffs d’observer les profils les plus prometteurs repérés lors des différentes détections organisées partout dans l'Hexagone ces derniers mois.

    Quatre journées sous les yeux des staffs de la fédération

    Durant quatre jours, les footballeurs convoqués seront évalués sous les yeux des techniciens, mais également des observateurs issus des clubs possédant un centre de formation agréé. L’objectif de ces quatre jours est, notamment, d’identifier les nouveaux joueurs susceptibles d’intégrer la future équipe U16 dès la rentrée prochaine, en complément de ceux déjà aperçus avec les Bleuets U15.

    Les conseillers techniques régionaux des ligues concernées participeront également à l’encadrement de ce rassemblement organisé à Clairefontaine, juste avant l’arrivée des A pour préparer la Coupe du monde (11 juin – 19 juillet).

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