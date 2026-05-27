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Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
Liana Joseph à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Joseph de retour, Hegerberg et Renard en salle avant la finale de Première Ligue

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Avant d'affronter le Paris FC en finale de Première Ligue vendredi (21h), les joueuses d'OL Lyonnes se sont entraînées au Parc OL ce mercredi. Liana Joseph a pu retoucher le ballon, tandis qu'Ada Hegerberg et Wendie Renard sont restées en soins.

    Délocalisé au Parc OL, l’entraînement de ce mercredi, ouvert au public, a permis de revoir Liana Joseph avec un ballon de football dans les pieds, ce qui est une excellente nouvelle. Indisponible depuis de longs mois à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue face à Arsenal (2-1) en octobre dernier, sa récupération suit son cours, et la jeune attaquante (19 ans) semble sur la bonne voie. Ce mercredi, à Décines et face à ses supporters, elle a retouché le cuir, ce qui doit faire un bien fou après d'interminables mois passés à soigner son genou. En janvier, Liana Joseph avait prolongé avec OL Lyonnes, malgré sa grave blessure. Un signal fort envoyé par la direction rhodanienne, qui confirme tous les espoirs placés en elle, alors qu'elle devrait avoir un rôle à jouer la saison prochaine.

    Hegerberg et Renard en soins

    Titulaires lors de la finale de Ligue des champions perdue à Oslo contre le FC Barcelone samedi dernier (4-0), Ada Hegerberg et Wendie Renard n’étaient pas présentes sur la pelouse du Parc OL. Les deux légendes lyonnaises ont avant tout fait du travail en salle. Alors que la finale de Première Ligue face au Paris FC approche à grand pas (vendredi, 21h), leur présence dans le groupe n’est pas compromise. Les Lyonnaises ne sont, désormais, plus qu’à une petite marche d’un titre qui viendrait couronner et conclure en beauté une formidable saison.

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      OL-91 - mer 27 Mai 26 à 16 h 35

      Si elle se rappelle qu'on peut taper dans un ballon, c'est déjà une avancée.

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