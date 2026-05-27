Damaris (OL Lyonnes) retenue avec les Pays-Bas

En ballotage favorable pour se qualifier directement pour la Coupe du monde 2027, les Pays-Bas ont deux matchs pour assurer cette présence. Damaris et les siennes devront faire le travail début juin contre l’Irlande et la Pologne.

En gagnant puis en tenant tête à l’équipe de France féminine, les Pays-Bas ont fait un joli coup dans la course aux qualifications pour le Mondial 2027. Les coéquipières de Damaris Egurrola ont ainsi pris la tête du groupe A2 et peuvent ainsi espérer se qualifier directement pour le Brésil à l’été 2027. Il reste encore deux matchs pour y parvenir et ces deux rencontres se disputeront en cette fin de saison. Après la finale contre le Paris FC, Damaris prendra la direction des Pays-Bas pour une préparation de seulement quelques jours.

Un point d'avance sur les Bleues

La milieu d’OL Lyonnes, qui est restée sur le banc lors de la finale de la Ligue des champions contre le Barça (4-0), a été convoquée par Arjan Veurink pour les deux derniers matchs de ces éliminatoires. Les Pays-Bas iront à Cork le 5 juin pour affronter l’Irlande avant de recevoir à Almelo la Pologne. Deux victoires et ce sera l’assurance d’une qualification directe au détriment des Bleues.