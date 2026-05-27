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Damaris Egurrola à l'entraînement des Pays-Bas
Damaris Egurrola à l’entraînement des Pays-Bas (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Damaris (OL Lyonnes) retenue avec les Pays-Bas

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • En ballotage favorable pour se qualifier directement pour la Coupe du monde 2027, les Pays-Bas ont deux matchs pour assurer cette présence. Damaris et les siennes devront faire le travail début juin contre l’Irlande et la Pologne.

    En gagnant puis en tenant tête à l’équipe de France féminine, les Pays-Bas ont fait un joli coup dans la course aux qualifications pour le Mondial 2027. Les coéquipières de Damaris Egurrola ont ainsi pris la tête du groupe A2 et peuvent ainsi espérer se qualifier directement pour le Brésil à l’été 2027. Il reste encore deux matchs pour y parvenir et ces deux rencontres se disputeront en cette fin de saison. Après la finale contre le Paris FC, Damaris prendra la direction des Pays-Bas pour une préparation de seulement quelques jours.

    Un point d'avance sur les Bleues

    La milieu d’OL Lyonnes, qui est restée sur le banc lors de la finale de la Ligue des champions contre le Barça (4-0), a été convoquée par Arjan Veurink pour les deux derniers matchs de ces éliminatoires. Les Pays-Bas iront à Cork le 5 juin pour affronter l’Irlande avant de recevoir à Almelo la Pologne. Deux victoires et ce sera l’assurance d’une qualification directe au détriment des Bleues.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      undeuxtrois - mer 27 Mai 26 à 12 h 19

      Je la vois bien plier bagage à l'été. Son contrat expire en 2027, elle a été déclassée cette saison et jusqu'à présent, l'équipe s'en est mieux sortie que la saison dernière, en espérant en avoir la confirmation vendredi.

      Un peu déçu qu'elle n'ait pas été davantage essayée dans les gros matchs dans un système peut-être un peu différent, mais également déçu qu'elle ne confirme pas les très grosses promesses de son arrivée. J'ai l'impression qu'elle a rapidement plafonné alors que je pensais que l'on avait récupéré l'une des meilleures 6 du monde. Je l'aurais quand même fait rentrer samedi dernier pour essayer de densifier l'entrejeu alors que Heaps était cuite et ne pouvait plus contenir les barcelonaises au milieu. A défaut de gagner, on s'en serait peut-être arrêté à 2-0.

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    2. Juni38
      Juni38 - mer 27 Mai 26 à 12 h 23

      pas compris pourquoi elle n'a pas joué une seule minute dans la finale.
      Heaps était en difficulté .

      Signaler

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