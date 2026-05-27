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Le Parc OL, deuxième meilleure affluence de Ligue 1 cette saison

  • par Tristan Le Pezennec

    • L'OL possède la deuxième meilleure affluence, en moyenne, cette saison en Ligue 1. Seul le Vélodrome a ramené plus de monde.

    Alors que le stade de Gerland vient de fêter ses 100 ans, les supporters lyonnais continuent de s’approprier les travées du Parc OL. Les 10 ans du stade ont été célébrés cette saison, et l’enceinte rhodanienne présente la deuxième meilleure affluence de la saison en Ligue 1. Avec 49 848 spectateurs en moyenne, l’OL se classe juste derrière l’OM (62 612). S’il est logique de voir les deux plus grands stades du championnat occuper les deux premières places du classement, il est intéressant d’analyser, également, le taux de remplissage des différents stades du pays.

    Seulement le onzième taux de remplissage

    L’OL sort alors du top 10, et se classe onzième, avec un taux estimé à 86%. Devant, on retrouve des équipes comme le PSG (99%) ou encore Marseille (94%). On observe aussi des clubs avec des plus petits stades, mais qui enchaînent les guichets fermés, comme Lens (98%), Strasbourg (96%), Brest (94%) ou encore Lorient (92%).

    Le record d'affluence battu cette saison

    Cette saison, le record d’affluence pour un match de l’OL a été battu lors de la réception du PSG, en novembre dernier (2-3). 58 257 spectateurs s’étaient massés dans le Groupama Stadium, et ce record a bien failli être battu lors de l’ultime journée de Ligue 1 face à Lens (0-4). Cette fois, 58 227 personnes avaient pris place dans le stade. Cette affluence constitue, d’ailleurs, un record avec la présence d’un parcage visiteur.

    Concernant sa moyenne de spectateurs sur la saison, l’OL fait un peu moins bien qu’en 2024-2025. Il se classait encore deuxième en Ligue 1, derrière l’OM, mais avec une moyenne de 51 003 spectateurs.

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