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France - Italie au Parc OL lors de la Coupe du monde de rugby 2023
France – Italie au Parc OL lors de la Coupe du monde de rugby 2023 (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Le XV de France de retour au Parc OL

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • L'équipe de France de Rugby va retrouver la pelouse du Parc OL le 7 novembre prochain. Les Bleus affronteront les Fidji dans le cadre du championnat des Nations.

    Dans un peu plus d’un an, maintenant, la Coupe du monde en Australie. La bonne, enfin, pour Antoine Dupont et sa bande ? Après l’immense désillusion de 2023, quand le XV de France avait été sorti dès les quarts de finale de sa propre Coupe du monde par de féroces Sud-Africains, futurs vainqueurs (28-29), les Bleus ont 2027 dans le viseur. Pour continuer de préparer cette grande échéance, les joueurs de Fabien Galthié seront à Décines le 7 novembre prochain pour y défier les Fidji dans le cadre de la première édition du championnat des Nations.

    Troisième fois à Décines pour les Bleus

    Cette compétition opposera douze équipes, réparties en deux conférences géographiques. Chaque pays affrontera les six équipes de la conférence opposée, lors des fenêtres internationales de juillet et de novembre. Ensuite, les vainqueurs des deux conférences s’affronteront à Twickenham pour déterminer le champion. La conférence européenne est composée des six équipes qui disputent le Tournoi des Six Nations. Dans la seconde, on retrouve l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, les Fidji, le Japon et la Nouvelle-Zélande.

    C’est la troisième fois que le XV de France va disputer une rencontre au Groupama Stadium. Les Bleus avaient disputé leur dernier match de poule en 2023 face à l’Italie (60-7). Ils avaient également conclu le tournoi des Six Nations en 2024 dans un Crunch épique face à l’Angleterre (33-31).

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    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 26 Mai 26 à 14 h 25

      2 concerts en juin et un match de rugby en novembre.
      Ça va rapporter trois cacahuètes et continuer à coûter une blinde en maintenance.
      L'attractivité du Groupama Arena est à revoir d'urgence.
      L'été prochain, c'est le fils d'Aulas qui va vendre les espaces de concerts, espérons qu'il soit aussi bon vendeur que le papa.

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