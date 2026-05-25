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Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
Le trio de choc de « Tant qu’il y aura des Gones »

OL - Médias : abonnez-vous à notre chaîne YouTube

  • par Gwendal Chabas

    • En cette intersaison, Tant qu'il y aura des Gones fait une pause. Pour tout revoir de la saison 2025-2026 de votre émission sur l'OL, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.

    Retour sur OL - Lens (0-4), le mercato et les préliminaires de la Ligue des champions. Lundi dernier, l'équipe de Tant qu'il y aura des Gones a évoqué les sujets brûlants autour de l'Olympique lyonnais. Le tout avec franc-parler et sans langue de bois, sa marque de fabrique. Autour de nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, TKYDG revient de manière hebdomadaire sur l'actualité de votre coub préféré.

    Vous la retrouvez en direct sur de nombreux sites, en particulier YouTube. Pour être sûr de ne pas la manquer, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Il suffit pour cela de cliquer sur la cloche, et vous serez averti du lancement de chaque opus. Récemment, vous avez pu voir des entretiens exclusifs avec Paulo Fonseca, Tyler Morton et Wendie Renard.

    Rappelons que Tant qu'il y aura des Gones vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.

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    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 11 mai en podcast

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