Avec Tolisso et Gerlinger, l'OL veut s'inspirer du Bayern Munich

Accompagnés de Matthieu Louis-Jean, Corentin Tolisso et Michael Gerlinger ont évoqué le club allemand lors du point presse de la reprise.

L'ambiance était décontractée au siège du club hier lors de la conférence de presse qui a suivi le match amical contre Mâcon. Les deux hommes forts de la direction, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger, étaient présents aux côtés de Corentin Tolisso pour aborder les sujets brûlants de l'actualité lyonnaise, mais aussi quelques anecdotes.

Les deux derniers cités sont par exemple revenus sur leur aventure commune qui avait démarré bien avant l'OL. Pendant plusieurs saisons, ils ont en effet partagé les couleurs d'un club emblématique, le Bayern Munich. Acteur incontournable de l'institution bavaroise pendant dix-huit ans, Michael Gerlinger était bien évidemment présent lorsque le jeune Tolisso a débarqué en Allemagne à l'été 2017.

Le directeur général se remémore l'arrivée du Français. "Quand il est venu à Munich, il était plus jeune bien sûr, moins expérimenté. Et je pense qu'il a très bien compris l'esprit Bayern Munich, c'est un esprit de très très haut niveau, d'exigence. Tous les joueurs sont vraiment à 100 %, 120 %."

L'OL s'imprègne du modèle bavarois

"Corentin vraiment est un leader. Un capitaine qui peut expliquer ça aux jeunes. C'est très important pour nous ", précise le dirigeant de 53 ans. "On a un mix maintenant dans l'effectif qui marche très très bien, les jeunes joueurs à l'écoute des plus expérimentés."

L'homme fort du board lyonnais s'est félicité de la bonne atmosphère qui règne au club. "Tout le monde veut se développer. Et je suis très content que Corentin soit là, car il avait cette expérience à Munich."

Même son de cloche pour le numéro 8 de l'OL qui a évolué cinq saisons en Bavière. "Je pense que la mentalité ça ne fait pas tout, mais c'est vraiment le point de départ. Je suis fier d'avoir pu jouer cinq ans au Bayern Munich", rappelle le champion du monde 2018 avant d'ajouter plus loin : "Ils n'ont qu'un mot en tête, gagner. Ils savent que pour gagner il faut faire les choses, il faut faire des efforts."

Celui qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2029 tente d'insuffler cet état d'esprit depuis son retour à Lyon. "J'essaye de le transmettre ici à l'OL à tout le monde. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément connu ce que j'ai pu connaître à Munich", confesse le capitaine rhodanien. "J'ai envie qu'ils le voient à travers moi et qu'ils comprennent que le football, c'est bien, c'est technique, c'est tactique, mais pour moi, à la base, c'est dans la tête."