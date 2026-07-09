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Matt Turner avec les États-Unis à la Coupe du monde (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

OL - Mercato : Matt Turner va repartir en prêt

  • par Thomas Dioudonnat
  • 4 Commentaires

    • Fraîchement éliminé du Mondial, le gardien américain Matt Turner devrait de nouveau être prêté au New England Revolution.

    Le feuilleton va bientôt connaître son épilogue. Selon les informations de The Athletic, Matt Turner devrait bien poursuivre sa carrière loin de Décines la saison prochaine. Le portier remplaçant de la Team USA s'apprête à repartir en prêt au New England Revolution. La franchise du Massachusetts l'avait déjà accueilli dans ses rangs la saison dernière.

    John Textor avait piloté l'opération de son arrivée à l'OL à l'été 2025 pour 8 M€ en provenance de Nottingham Forest. La nouvelle direction aux commandes, l'avait aussitôt prêté à la formation de Major League Soccer, avec une option d'achat fixée à 3 M€ que New England Revolution n'avait finalement pas levée.

    Cap sur une deuxième saison à Boston

    En 24 apparitions sous le maillot du club américain, Matt Turner a compilé 5 clean sheets. Sur l'exercice 2026, il pointe même à la 3ᵉ place du classement des gardiens de MLS au pourcentage d'arrêts (76,3 %) et affiche une moyenne d'un but encaissé toutes les 70 minutes.

    Le board lyonnais, qui n'a jamais compté sur lui, s'oriente donc vers une reconduction de son prêt. Valorisé 2,5 millions d'euros par le site Transfermarkt, l'ancien joueur d'Arsenal dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2028 avec l'OL.

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    4 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - jeu 9 Juil 26 à 16 h 25

      Je n'ai pas l'habitude de critiquer quand je n'ai pas toutes les informations, mais je suis choqué que l'on prête un joueur à un club qui a refusé de valider une option d'achat dont le montant est très faible. Il n'y avait pas un autre club qui aurait pu l'acheter ?

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    2. Bioman
      Bioman - jeu 9 Juil 26 à 16 h 28

      J'ai du mal à me dire que ce club américain n'ait pas de pognon pour se le payer...2 prêts de suite, ce club doit payer son salaire intégral, enfin j'espère mais il sait que l'OL n'en veut pas. Il le voudrait gratos ?! Franchement ! l'OL va se le trainer comme un boulet !

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    3. Avatar
      metallica - jeu 9 Juil 26 à 16 h 36

      Bonjour a tous les deux
      Je me suis dit la meme chose que toi OLV, mais j espere comme Bioman que le salaire du coup est integralement paye...
      Et peut etre que du coup "comptablement" il est amorti plutot que de faire une moins value si on le vendait a un montant faible (meme si ca ferait une rentree de cash)

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    4. Avatar
      Monark - jeu 9 Juil 26 à 17 h 19

      Au suivant !

      Signaler

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