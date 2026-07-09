Rémi Himbert, le tube de l'été à l'OL

Rémi Himbert après son but lors d’OL – PAOK (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

L'OL s'est imposé (5-2) contre Mâcon pour le premier match amical de présaison. La prestation de Rémi Himbert n'est pas passée inaperçue.

Facile vainqueurs de leurs adversaires, les joueurs lyonnais ont profité de ce match à huitclos pour peaufiner leurs automatismes.

Rémi Himbert s'est illustré en s'offrant un coup du chapeau (70e, 74e, 81e), le second but sur un penalty consécutif à une faute subie par lui-même.

Après le coup de sifflet final, le triple buteur s'est félicité de la copie rendue. "Je tiens à souligner la performance collective avec une victoire à la clé. Je suis un compétiteur, donc j'ai envie de gagner. Individuellement, je suis content d'avoir pu remarquer. "

Titulaire dans l'équipe qui a démarré la seconde mi-temps apres un turn-over intégral de Paulo Fonseca à la pause, le natif de Saint-Avold a évolué à la pointe de l'attaque.

Épaulé sur les ailes par Molebe et Boudache dans un système en 4-3-3, Himbert a livré une prestation flamboyante. Certes ce n'est qu'un match amical, mais un but reste un but, surtout pour un attaquant.

En quête de confiance après sa longue indisponibilité, il semble en tout cas avoir retrouvé toutes ses aptitudes physiques après un travail spécifique avec Adrien Tarrascon, l'entraîneur adjoint en charge du développement individuel.

Lucide, ce grand fan de Memphis Depay savoure son ascension éclair. "Pour moi, le fait d'être dans un effectif professionnel, et notamment mon club formateur, ça reste une chance."

Depuis sa première minute disputée en pro le 18 janvier dernier à Décines à l'occasion d'une victoire 2-1 contre Brest, le jeune homme a pris du galon.

"J'essaie de progresser le plus possible pour pouvoir être performant. Je me donne à fond"

Match amical contre Mâcon inclus, le Mosellan compte désormais 338 minutes de jeu avec l'effectif professionnel. Les calculs sont simples : avec 6 buts inscrits et 1 passe décisive délivré, le joueur est décisif toutes les 48 minutes avec l'OL.

En moins de six mois et malgré une blessure qui l'a éloigné des terrains plusieurs semaines à la fin de la saison dernière, l'espoir lyonnais a fait grimper sa cote. D'après le site internet Transfermarkt, il se place désormais au 16e rang du classement mondial des joueurs les plus valorisés (10 M€) de la génération 2008.

Un potentiel qui séduit à l'OL, à commencer par Paulo Fonseca qui croit beaucoup en ses qualités. "En ce moment, Rémi est notre attaquant. […] Le mouvement, le timing, il est très bien en ce moment. Très intelligent. C'est un joueur qui aime écouter, apprendre, progresser" précise son coach dans des propos tenus après le match contre Mâcon.

Une première performance de bon augure à quelques semaines de la première échéance européenne de la saison du club. En démarrant la sienne sur les chapeaux de roue, Rémi Himbert a montré qu'il faudra compter sur lui cette année.

Dans les petits papiers du technicien portugais, qui n'avait pas hésité à le propulser rapidement titulaire en Europa League, il devrait logiquement enchaîner lors du prochain match amical cotre le FC Saint-Gall (samedi 11 juillet, 10h30, OL Play).