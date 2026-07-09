Rémi Himbert, le tube de l'été à l'OL

L'OL s'est imposé (5-2) contre Mâcon pour le premier match amical de présaison. La prestation de Rémi Himbert n'est pas passée inaperçue.
Facile vainqueurs de leurs adversaires, les joueurs lyonnais ont profité de ce match à huitclos pour peaufiner leurs automatismes.
Rémi Himbert s'est illustré en s'offrant un coup du chapeau (70e, 74e, 81e), le second but sur un penalty consécutif à une faute subie par lui-même.
Après le coup de sifflet final, le triple buteur s'est félicité de la copie rendue. "Je tiens à souligner la performance collective avec une victoire à la clé. Je suis un compétiteur, donc j'ai envie de gagner. Individuellement, je suis content d'avoir pu remarquer. "
Titulaire dans l'équipe qui a démarré la seconde mi-temps apres un turn-over intégral de Paulo Fonseca à la pause, le natif de Saint-Avold a évolué à la pointe de l'attaque.
Épaulé sur les ailes par Molebe et Boudache dans un système en 4-3-3, Himbert a livré une prestation flamboyante. Certes ce n'est qu'un match amical, mais un but reste un but, surtout pour un attaquant.
En quête de confiance après sa longue indisponibilité, il semble en tout cas avoir retrouvé toutes ses aptitudes physiques après un travail spécifique avec Adrien Tarrascon, l'entraîneur adjoint en charge du développement individuel.
Lucide, ce grand fan de Memphis Depay savoure son ascension éclair. "Pour moi, le fait d'être dans un effectif professionnel, et notamment mon club formateur, ça reste une chance."
Depuis sa première minute disputée en pro le 18 janvier dernier à Décines à l'occasion d'une victoire 2-1 contre Brest, le jeune homme a pris du galon.
"J'essaie de progresser le plus possible pour pouvoir être performant. Je me donne à fond"
Match amical contre Mâcon inclus, le Mosellan compte désormais 338 minutes de jeu avec l'effectif professionnel. Les calculs sont simples : avec 6 buts inscrits et 1 passe décisive délivré, le joueur est décisif toutes les 48 minutes avec l'OL.
En moins de six mois et malgré une blessure qui l'a éloigné des terrains plusieurs semaines à la fin de la saison dernière, l'espoir lyonnais a fait grimper sa cote. D'après le site internet Transfermarkt, il se place désormais au 16e rang du classement mondial des joueurs les plus valorisés (10 M€) de la génération 2008.
Un potentiel qui séduit à l'OL, à commencer par Paulo Fonseca qui croit beaucoup en ses qualités. "En ce moment, Rémi est notre attaquant. […] Le mouvement, le timing, il est très bien en ce moment. Très intelligent. C'est un joueur qui aime écouter, apprendre, progresser" précise son coach dans des propos tenus après le match contre Mâcon.
Une première performance de bon augure à quelques semaines de la première échéance européenne de la saison du club. En démarrant la sienne sur les chapeaux de roue, Rémi Himbert a montré qu'il faudra compter sur lui cette année.
Dans les petits papiers du technicien portugais, qui n'avait pas hésité à le propulser rapidement titulaire en Europa League, il devrait logiquement enchaîner lors du prochain match amical cotre le FC Saint-Gall (samedi 11 juillet, 10h30, OL Play).
On en est ou avec Dallinga l'ancien de Toulouse qui joue en Italie ? Je trouvais la piste intéressante avec un joueur qui connait la ligue 1 et y a performé
pas d'enflammade non plus, c'est la mode aujourd'hui ! Himbert semble un jeune très prometteur, au staff, aux tauliers de l'aider à progresser et à lui de confirmer ..
Pour moi, c'est le 9 titulaire qu'il nous faut. Faisons lui confiance, c'est un crack. Je suis sûr que Molebe et AGR peuvent réussir aussi.
clair et net , il n'est pas dans le registre des grands gabarits costauds à la giroud ou Yaremchuck , mais je préfère ô combien pour ma part un attaquant de ce style , malin , rapide , technique .
Il y a du papin dans ce gamin !
Dans l'équipe du maroc ils ont des joueurs de ce genre , pas de 9 armoire à glace , et ils ont une super équipe ainsi .
Himbert est un joueur surprenant, on dirait qu'il encaisse les efforts à produire pour hausser son niveau de jeu sans difficulté. Il me rappelle un certain Barcola dans sa progression. Encore un peu de patience et de travail et on le verra régulièrement dans la rotation de l'équipe.
HS / O&L vient curieusement faire disparaître un article sur les nouveaux prix des transports pour se rendre au Groupama. J’avais un post protestataire ( 17,50€ par personne pour la navettes des pannettes oups ! ).
Tout a disparu du site🤔
bonjour les fidèles , ceux qui continuent à participer ici en pleine canicule , pendant cette trêve estivale ; le calme de l'actu OL entraine des soubresauts de pugilats politiques de temps en temps , mais cette bouffée de chaleur hors sujet OL retombe vite .
En ce moment le poste de 9 occupe tous les esprits .
La vente de Mikau reste pour moi une terrible erreur , pour une fois qu'on en tenait un de bon et qu'il avait la motivation de rester ici , jamais de la vie il fallait le vendre , il fallait tout faire , en anticipant , pour se débrouiller autrement et se séparer de n'importe quel autre joueur mais surtout pas lui , le poste de 9 buteur est une denrée rare , très difficile à trouver , au contraire des autres postes ; un an après on bute toujours sur ce poste , on ne trouve pas de joueur de qualité .
La preuve en a été apportée de manière surprise mais sans appel , fofana qui paraissait irremplaçable et que nous voulions conserver à tout prix , l'a été remplacé , et de quelle manière , par un jeune inconnu sorti de nulle part : Moreira .
Pendant ce temps , on s'est coltiné deux attaquants de seconde zone , qu'il a fallu intégrer , et qui n'ont pas été brillants c'est le moins que l'on puisse dire .
Et voila qu'un autre jeune fait son apparition et montre un tas de qualités propres à un très bon attaquant , il n'est pas cher il vient de chez nous et il marque des buts , lui .
Un dilemne se pose : ne serais ce pas lui l'oiseau rare que l'on recherche tant ?
Pourquoi s'emmerder à aller chercher un 9 très cher , convoité par d'autres clubs , sur lequel il faudra mettre une grosse partie du budget ?
Pour le championnat domestique : nul besoin .
Pour l'europe , si on reste en europa league , nul besoin aussi je dirais .
Par contre si l'équipe passe en LDC , la il faudra un 9 plus expérimenté , ce sera à voir dans le money time fin aout .
Je dirai au club de ne pas se précipiter et c'est ce qu'ils font de manière très judicieuse , le staff est compétent ils savent ou ils vont .
En attendant , pour ceux qui seront devant leur tv ce soir à supporter nos bleus , bon match !!
45 ! parce que tu ne peux pas faire 45 matchs minimum avec un mec de 18 ans qui a fait 2 mois en pro et sort d'une blessure. Des surprises, ça arrivent, mais faut pas compter dessus tout le temps !
je ne dis pas qu'il devra jouer tous les matchs bien entendu , il faut doubler tous les postes et avec des joueurs qui ne baissent pas trop le niveau de l'équipe , si possible .
Il faudra un autre 9 évidemment .
Sulc si il reste, en alternance avec Himbert,
c'est notre duo d'attaque.
Maintenant si il explose cette année, il sera vendu en juin prochain et ça, ce sera terrible.
Humbert fera partie de la rotation en attaque. Déjà l an dernier, il nous a montré ses qualités. Il est motivé et sérieux. Maintenant, comme pour tous les jeunes joueurs, il faut l’aider à se bonifier sans précipitation ! De plus il est polyvalent en attaque c’est un atout pour grignoter du temps de jeu. Son éclosion a ce niveau pourrait nous permettre de consacrer plus de moyens financier pour recruter un véritable avant centre pour conclure les opportunités de but qui seront créés par Tolisso et Morton. Encore une belle réussite de notre centre de formation.
Himbert est un véritable avant centre , il ne faut pas penser que ce sera juste un joueur bouche trou , de rotation .
Il l'a montré déjà , il sait parfaitement conclure les opportunités de but qui seront créés par Tolisso et Morton.