Actualités
Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
Rémi Himbert et Khalis Merah lors d’OL – PAOK (UEFA)

Himbert après OL - PAOK (4-2) : "Un but que j'ai travaillé"

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Titulaire pour la première fois de sa jeune carrière, Rémi Himbert n'a pas fait les choses à moitié contre le PAOK. Le jeune attaquant de l'OL a inscrit un but et provoqué un penalty.

    Première titularisation, premier but, racontez-nous un peu ce que vous avez ressenti... 

    Rémi Himbert : C'est sûr que c'est un sentiment exceptionnel de pouvoir être titularisé déjà et de pouvoir marquer mon premier but au Parc OL devant les supporters. C'est quelque chose d'incroyable, que je souhaite à tout le monde de vivre. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de le vivre et j'espère que c'est le début de nombreuses titularisations et de nombreux buts.

    Ce premier but en pros, ce n'est pas le plus facile à mettre...

    C'est un but que j'ai beaucoup travaillé à l'entraînement ces dernières semaines. C'est-à-dire venir fixer le défenseur dans une zone qui est souvent morte lorsqu'on fait un crochet. J'ai essayé d'aller le fixer, d'attendre l'ouverture et de faire un crochet et vite enchaîner par une frappe, et ç'a payé.

    Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là ?

    À ce moment-là, beaucoup d'émotions. Je pensais déjà à la célébration, à ce que j'allais faire. Je voulais rendre hommage à Memphis Depay, un joueur que j'ai beaucoup aimé lorsqu'il est venu à l'OL. C'est pour ça que j'ai fait cette célébration.

    "J'ai envie de faire une belle carrière"

    Memphis, c'était votre modèle à votre arrivée à l'OL ?

    J'ai eu beaucoup de modèles, beaucoup de joueurs, puisque je suis issu du centre de formation. Mais c'est vrai que Memphis Depay, c'est un joueur qui, par son passage à l'OL, a marqué l'histoire du club. C'est vrai que c'était un modèle pour moi.

    Est-ce qu'on réalise ce que ça fait de marquer à 17 ans en Coupe d'Europe ?

    C'est incroyable. Après, je sais qu'il y a de nombreux joueurs parmi les meilleurs du monde qui ont marqué des buts aussi tôt. J'ai envie de faire une belle carrière. Lorsqu'on veut faire une belle carrière, il faut se fixer des objectifs. Pour moi, aujourd'hui, marquer ce but, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que je dois continuer pour encore marquer d'autres, car ce n'est que le début.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    Himbert, Merah, Hamdani… L’OL Kids refait parler de lui
    8 commentaires
    1. Darn
      Darn - ven 30 Jan 26 à 8 h 13

      Beaucoup de chance d'avoir été présent pour ce match...
      Déjà l'ambiance, la chanson ! En Vrai ! La minute de silence très intense à vivre, vraiment respectée, 7 "engins pyrotechniques" allumés pour les grecs dans le kop Nord... c'était touchant.
      Ensuite... ce fut assourdissant ! Incrouyable. Rien à voir avec Pierre Mauroy, bien terne en comparaison (parce que j'ai été voir Lille-Lyon, et donc j'ai vu le premier match d'Endrick, j'ai du bol en ce moment).

      Qu'est-ce que ça passe vite un match au stade... et qu'est-ce que c'est rapide... Bon on a eu un peu peur, mais pas trop non plus. Trop bien d'avoir vu tous ces jeunes, Himbert notamment, qui a vraiment bien géré sa première. Très content pour AGR parce que bien qu'on ne le voit que très peu, moi je crois en lui.

      Merci l'OL pour ce beau cadeau ! Et déjà hâte d'être à Lyon-Lille !

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - ven 30 Jan 26 à 8 h 28

        en février je retourne au stade , je n'y étais plus allé depuis avant le covid .
        Ce sera mon deuxième car j'étais pour la première d'Endrick contre les brestois ( dans un brouillard glacial un dimanche soir c'était pas facile ! )

        Signaler
        1. Avatar
          leroilyon - ven 30 Jan 26 à 8 h 30

          Moi aussi, je voulais y aller dimanche mais j'ai la belle famille sui vient manger grrrr 😀

        2. Juni38
          Juni38 - ven 30 Jan 26 à 8 h 33

          je ne peux pas non plus dimanche ( j'ai été opéré hier et ne vais pas sur lyon ) , mais contre nice et monaco je pense y aller .

      2. Avatar
        leroilyon - ven 30 Jan 26 à 8 h 28

        Salut Darn, vraiment content pour toi et jespere que ca sera encore mieux dimanche!!

        Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 30 Jan 26 à 8 h 14

      Lui il a l'envie d'avoir envie 👍

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - ven 30 Jan 26 à 8 h 24

      lui je ne l'ai pas vu venir ; je connaissais merah en aout dernier car il faisait déjà beaucoup parler de lui à meyzieu .
      En début de saison qui aurait pensé qu'on terminerait contre paok avec une ligne d'attaque de 17 ans ???
      Aucun de ses joueurs était attendu à ce niveau .

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - ven 30 Jan 26 à 8 h 34

        J'ai adoré aimé le tir de Merah, précis au millimètre, qui frôle le défenseur et qui courbe sa trajectoire pour frôler le poteau et finir dans le petit filet. CHI-RUR-GI-CAL

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Himbert après OL - PAOK (4-2) : "Un but que j'ai travaillé" 08:00
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    Himbert, Merah, Hamdani… L’OL Kids refait parler de lui 07:30
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    Ligue Europa : l’OL connaitra ses potentiels adversaires en 8es ce vendredi 00:26
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL après le derby en avril 2025
    Louis-Jean (OL) : "On sait d'où on vient pour garder les pieds sur terre" 00:06
    Rémi Himbert lors d'OL - PAOK
    OL - PAOK (4-2) : top, flop, ce qu'il faut retenir 29/01/26
    Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Porté par sa classe biberon, l'OL finit le travail contre le PAOK 29/01/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - PAOK : De Carvalho à la place de Tessmann, Abner sur le banc 29/01/26
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - PAOK : une minute de silence et une banderole hommage aux victimes grecques 29/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon
    Mercato : l'OL ne touchera rien dans le retour de Paqueta au Brésil 29/01/26
    Benjamin André sous les couleurs du LOSC, lors de la rencontre face à l’Olympique de Marseille
    Lille avec André mais sans Meunier contre l'OL dimanche 29/01/26
    Les supporters du PAOK
    Le PAOK salue "la coopération de l'OL" 29/01/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL - PAOK : Fonseca se méfie de Taison 29/01/26
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    OL - Mercato : Maitland-Niles ne pense pas à un retour en Premier League 29/01/26
    Dejan Lovren
    Lovren avant OL - PAOK : "Toujours un plaisir de retrouver son ancien club" 29/01/26
    Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira, en Coupe de France
    OL - Ligue Europa : les différents scenarii possibles après le match contre le PAOK 29/01/26
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - PAOK : avant-match, horaire, diffusion TV 29/01/26
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    OL - PAOK : une équipe d’absents et des choix limités pour Fonseca 29/01/26
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    OL - PAOK : entre blessures, tragédie et enjeux, une 300e européenne à la drôle de saveur 29/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut