Himbert après OL - PAOK (4-2) : "Un but que j'ai travaillé"

Titulaire pour la première fois de sa jeune carrière, Rémi Himbert n'a pas fait les choses à moitié contre le PAOK. Le jeune attaquant de l'OL a inscrit un but et provoqué un penalty.

Première titularisation, premier but, racontez-nous un peu ce que vous avez ressenti...

Rémi Himbert : C'est sûr que c'est un sentiment exceptionnel de pouvoir être titularisé déjà et de pouvoir marquer mon premier but au Parc OL devant les supporters. C'est quelque chose d'incroyable, que je souhaite à tout le monde de vivre. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de le vivre et j'espère que c'est le début de nombreuses titularisations et de nombreux buts.

Ce premier but en pros, ce n'est pas le plus facile à mettre...

C'est un but que j'ai beaucoup travaillé à l'entraînement ces dernières semaines. C'est-à-dire venir fixer le défenseur dans une zone qui est souvent morte lorsqu'on fait un crochet. J'ai essayé d'aller le fixer, d'attendre l'ouverture et de faire un crochet et vite enchaîner par une frappe, et ç'a payé.

Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là ?

À ce moment-là, beaucoup d'émotions. Je pensais déjà à la célébration, à ce que j'allais faire. Je voulais rendre hommage à Memphis Depay, un joueur que j'ai beaucoup aimé lorsqu'il est venu à l'OL. C'est pour ça que j'ai fait cette célébration.

"J'ai envie de faire une belle carrière"

Memphis, c'était votre modèle à votre arrivée à l'OL ?

J'ai eu beaucoup de modèles, beaucoup de joueurs, puisque je suis issu du centre de formation. Mais c'est vrai que Memphis Depay, c'est un joueur qui, par son passage à l'OL, a marqué l'histoire du club. C'est vrai que c'était un modèle pour moi.

Est-ce qu'on réalise ce que ça fait de marquer à 17 ans en Coupe d'Europe ?

C'est incroyable. Après, je sais qu'il y a de nombreux joueurs parmi les meilleurs du monde qui ont marqué des buts aussi tôt. J'ai envie de faire une belle carrière. Lorsqu'on veut faire une belle carrière, il faut se fixer des objectifs. Pour moi, aujourd'hui, marquer ce but, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que je dois continuer pour encore marquer d'autres, car ce n'est que le début.