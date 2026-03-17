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Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL est le club ayant bénéficié du plus d'exclusions

  • par Gwendal Chabas

    • Le Havrais Stephan Zagadou est le 7e joueur de Ligue 1 exclu face à l'OL. Plus que pour tous les autres clubs du championnat.

    Sur l'action, Endrick a très bien joué le coup, avec de l'expérience. Face au Havre, l'attaquant de l'OL, lancé en profondeur par Adam Karabec dans le rond central, s'est placé dans la course du jeune Stephan Zagadou. Ce dernier a fait faute involontairement, empêchant le Brésilien de partir au but. Une erreur qui a entraîné une exclusion pour le défenseur havrais de 17 ans.

    6 exclusions pour l'OL, le plus haut total

    C'est le 7e adversaire des Lyonnais à recevoir un carton rouge en Ligue 1 cette saison. D'après les statistiques de Data OL, aucune autre équipe n'a bénéficié d'autant d'expulsions après 26 journées. Cela contrebalance les six Rhodaniens exclus depuis le début de la saison. Le plus haut total également, à égalité avec Monaco et Auxerre.

    Pour rappel, la formation de Paulo Fonseca a évolué en supériorité numérique contre Marseille (1-0), Strasbourg (2-1), Nantes (3-0), Monaco (1-3), Brest (2-1) et donc Le Havre (0-0). Sans oublier le Paris FC, match terminé à 10 contre 10 (3-3). Le bilan est donc plutôt positif pour Nicolas Tagliafico et ses coéquipiers, même si le déplacement en Normandie a forcément accouché d'un résultat décevant.

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