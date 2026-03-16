Comme c'est une habitude ces dernières semaines, le secteur offensif de l'OL a été défaillant face au Havre ce dimanche. ll est resté muet pour la première fois depuis le 7 décembre 2025.

C’est une disette que les Lyonnais s’étaient bien gardés d’oublier. Ces dernières semaines, l’Olympique lyonnais s’était habitué aux buts salvateurs inscrits dans les derniers instants des rencontres. D’abord face au RC Lens le 5 mars dernier, lorsque Rémi Himbert avait permis aux Lyonnais d’arracher une séance de tirs au but (90e+4). Mais surtout lors des matchs face au Paris FC (1-1) et au Celta (1-1), où les hommes de Paulo Fonseca avaient débloqué leur compteur dans les ultimes secondes.

Face au Paris FC, Corentin Tolisso avait fait lever le Parc OL en égalisant à la 90e+6. Quelques jours plus tard, Endrick avait lui aussi sauvé le voyage en Galice des Rhodaniens en trouvant la faille à la 87e minute face au Celta. Mais à force de jouer sur le fil du rasoir, la sanction finit par tomber. Muet face au Havre ce week-end (0-0), l’Olympique lyonnais n’est jamais parvenu à trouver l’ouverture. Une première en compétition officielle depuis le 7 décembre 2025 et la défaite concédée au stade du Moustoir face au FC Lorient (1-0).

Des Lyonnais trop imprécis

À l’image d'Endrick face au Havre, le principal problème lyonnais semble désormais se situer dans la précision du dernier geste. Déjà face au Celta (1-1), les nombreuses occasions créées par la supériorité numérique avaient mis du temps à se concrétiser. Comme si chacun voulait endosser le rôle du sauveur, les Lyonnais peinent aujourd’hui à trouver la faille collectivement. Un contraste avec les semaines précédentes, durant lesquelles l’OL avait enchaîné une impressionnante série de treize victoires consécutives, portée par un jeu fluide et une efficacité offensive bien plus marquée.

Dans une fin de saison où chaque point compte, les Lyonnais devront rapidement retrouver leur justesse dans la zone de vérité s’ils veulent éviter que cette disette ne s’installe durablement. Pour ce faire, ils pourraient s'appuyer sur les retours espérés de Malick Fofana, Afonso Moreira ou Pavel Šulc pour redonner de l'allant à un secteur offensif pointé du doigt ces dernières semaines.