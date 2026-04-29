Endler dans le but... Suivez Nantes – OL Lyonnes en direct

  • par Tristan Le Pezennec
  • 6 Commentaires

    • Alors qu'OL Lyonnes va devoir renverser la montagne Arsenal samedi (15h) en Ligue des champions, la formation lyonnaise affronte Nantes ce mercredi (19h), en Première Ligue.

    Ce n’est pas le match avec le plus d’enjeu de la semaine, cela va sans dire. La formation lyonnaise se trouve au cœur de sa demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal. Défaites à l’Emirates (2-1), les Lyonnes sont encore dans le coup pour une qualification en finale. Avant le choc de samedi (15h), elles se déplacent à Nantes pour affronter les quatrièmes de la saison régulière, qu’elles devraient vraisemblablement retrouver en demi-finale des play-offs. Ayant laissé la quasi-totalité de ses cadres au repos, Jonatan Giraldez a malgré tout amené quelques joueuses d'expérience en Loire-Atlantique. A commencer par Christiane Endler.

    Première titularisation pour Marmillot et Chicha Douvier

    Trois jours après son match très en dedans, la gardienne va pouvoir se refaire la cerise contre les Canaries, dans le but de reprendre de la confiance avant le match retour contre les Gunners. Les autres joueuses expérimentées comme Marie-Antoinette Katoto, Damaris, ou Vicki Becho sont également sur le près pour guider les jeunes pousses que sont par exemple Chicha Douvier ou Marmillot, qui connaissent leur première titularisation avec OL Lyonnes. devrait procéder à un large turnover, afin d’arriver avec le plus de fraîcheur possible face aux Londoniennes. La rencontre est disponible gratuitement et en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

    La composition d'OL Lyonnes : Endler - Sombath, Tarciane, Fathallah, Rafalski - Becho, Damaris, Coutel, Chicha Douvier - Marmillot, Katoto

    6 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - mer 29 Avr 26 à 18 h 46

      Retrouvailles OLL Nantes ... Fenotte un jour....🤗
      https://www.instagram.com/reel/DXuHwWtjCg0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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    2. Avatar
      brad - mer 29 Avr 26 à 18 h 46

      Ce nom Le Pezennec , me rappelle une affaire de disparition entre notables , mais dans une autre époque.....

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      1. chignol
        chignol - mer 29 Avr 26 à 19 h 02

        L'affaire Seznec.

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    3. isabielle
      isabielle - mer 29 Avr 26 à 18 h 50

      Direction, le terrain !!! 🤝
      Alice a toujours un bon strapp au genou droit... 🤔
      https://x.com/ol__lyonnes/status/2049526564170113028?s=20

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    4. chignol
      chignol - mer 29 Avr 26 à 18 h 59

      Lorna Chicha Douvier, une vieille connaissance des Nantaises : elle les avait affrontées pendant... une minute chrono la saison dernière (le même genre de match en avril 2025, où Montemurro avait pioché dans la réserve). Coutel et Rafalski étaient aussi présentes.

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    5. Avatar
      undeuxtrois - mer 29 Avr 26 à 19 h 02

      Je n'aurais presqu'envoyé que les U19, pour bien montrer l'incongruité de la LFFP vis à vis de l'OL. Une seule équipe française qui joue l'UWCL, et ces buses sont capables de mettre non pas 1 mais... 3 matchs 3 mercredi de suite, pour enchaîner ensuite que sur des finales.

      Franchement, ils nous diraient "on va tout faire pour vous emmerder" que ce ne serait pas différent.

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