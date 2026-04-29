Endler dans le but... Suivez Nantes – OL Lyonnes en direct

Alors qu'OL Lyonnes va devoir renverser la montagne Arsenal samedi (15h) en Ligue des champions, la formation lyonnaise affronte Nantes ce mercredi (19h), en Première Ligue.

Ce n’est pas le match avec le plus d’enjeu de la semaine, cela va sans dire. La formation lyonnaise se trouve au cœur de sa demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal. Défaites à l’Emirates (2-1), les Lyonnes sont encore dans le coup pour une qualification en finale. Avant le choc de samedi (15h), elles se déplacent à Nantes pour affronter les quatrièmes de la saison régulière, qu’elles devraient vraisemblablement retrouver en demi-finale des play-offs. Ayant laissé la quasi-totalité de ses cadres au repos, Jonatan Giraldez a malgré tout amené quelques joueuses d'expérience en Loire-Atlantique. A commencer par Christiane Endler.

Première titularisation pour Marmillot et Chicha Douvier

Trois jours après son match très en dedans, la gardienne va pouvoir se refaire la cerise contre les Canaries, dans le but de reprendre de la confiance avant le match retour contre les Gunners. Les autres joueuses expérimentées comme Marie-Antoinette Katoto, Damaris, ou Vicki Becho sont également sur le près pour guider les jeunes pousses que sont par exemple Chicha Douvier ou Marmillot, qui connaissent leur première titularisation avec OL Lyonnes. devrait procéder à un large turnover, afin d’arriver avec le plus de fraîcheur possible face aux Londoniennes. La rencontre est disponible gratuitement et en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

La composition d'OL Lyonnes : Endler - Sombath, Tarciane, Fathallah, Rafalski - Becho, Damaris, Coutel, Chicha Douvier - Marmillot, Katoto