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Christiane Endler lors de la finale de Ligue des champions Barcelone - OL
Christiane Endler lors de la finale de Ligue des champions Barcelone – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Bien aidée par Endler, la jeunesse d'OL Lyonnes tient tête à Nantes (1-1)

  • par David Hernandez
  • 10 Commentaires

    • Avec un onze de départ changé en intégralité par rapport à Arsenal, OL Lyonnes a pris l'avantage grâce à un beau but de Camille Marmillot. Mais Christiane Endler a avant tout permis de ramener un bon point pour les jeunes lyonnaises.

    La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Toutefois, c'est bien en Ligue des champions qu'elle est attendue au tournant et sa prestation sera avant tout scrutée samedi à Décines. Néanmoins, Christiane Endler a parfaitement réagi ce mercredi soir à Nantes. Trois jours après ses bévues à l'Emirates Stadium, la gardienne, capitaine en Loire-Atlantique, a joué les sauveuses face aux Canaries. Ça n'a pas été de trop pour OL Lyonnes afin de continuer son invincibilité en Première Ligue. Ce nul (1-1) met également fin au suspense dans la course aux play-offs. Le FC Nantes ne peut espérer mieux que de terminer quatrième de Première Ligue et retrouvera donc les Fenottes en demi-finale le 16 mai (18h) au Parc OL.

    Endler retrouve de la confiance avant Arsenal

    Si les Nantaises avaient encore quelque chose à jouer au moment de rentrer sur la pelouse, à OL Lyonnes, tous les regards étaient braqués sur Arsenal et ce but de retard à combler. Jonatan Giraldez avait choisi de laisser plusieurs cadres à Lyon et le onze de départ était complètement différent de celui de l'Emirates, à une exception près : Christiane Endler. La Chilienne s'est illustrée avec trois parades cruciales (22e, 36e, 54e). Cela a bien aidé les jeunes pousses lyonnaises lancées dans le grand bain comme Camille Marmillot.

    Tarciane, seule joueuse de champ de plus de 20 ans à l'heure de jeu

    Après des premières minutes il y a une semaine, l'attaquante a fêté sa première titularisation avec un premier but en pro et de toute beauté. Une frappe enroulée du gauche, imparable pour Burns (0-1, 31e). Si les expérimentées KatotoBecho ou encore Sombath n'ont pas forcément brillé, ce Nantes - OL a permis de voir de nouvelles têtes. À l'heure de jeu, Tarciane a d'ailleurs certainement cru qu'elle jouait avec les U19 puisqu'elle était la dernière joueuse pro avec Maïssa Fathallah (17ans) sur le terrain. L'inexpérience lyonnaise s'est logiquement payée en fin de match avec une égalisation nantaise. Comme un symbole, le but est venu d'une joueuse prêtée par OL Lyonnes, Julie Swierot (1-1, 85e). Il a fallu une dernière parade d'Endler (94e) pour remplir à moitié le contrat en Loire-Atlantique. Place aux choses sérieuses désormais avec la venue d'Arsenal. Le match de la saison.

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    10 commentaires
    1. dede74
      dede74 - mer 29 Avr 26 à 21 h 11

      Un bon match de progression, pour les jeunes et une petite préparation pour les remplaçantes du prochain match contre Arsenal.
      On a pu voir quelques jeunes prometteuses, qui iront renforcer les clubs concurrents? c'est de bonne guerre.

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    2. seb.66
      seb.66 - mer 29 Avr 26 à 21 h 13

      Pour info, Julie Swierot vient tout juste d'avoir 20 ans (14/03/2006).

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      1. dede74
        dede74 - mer 29 Avr 26 à 21 h 16

        Elle a fait un bon match et, si elle ne s'était pas crue HJ, elle aurait pu marquer avant.

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    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 29 Avr 26 à 21 h 17

      Ce serait embêtant si Alice pouvait pas jouer samedi , enfin si Giraldez voulait bien se donner la peine de la titularisé...
      La seule qu'il aurait pas fallu faire jouer aujourd'hui et ben bim il l'a met sur le terrain , je sais plus trop quoi en penser du monsieur 🤔

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      1. seb.66
        seb.66 - mer 29 Avr 26 à 21 h 43

        Elle a peut-être pris un coup avant de sortir.
        Je la verrais bien commencer, parce que Lawrence ne tiendra pas 120' (au cas où).

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    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 29 Avr 26 à 21 h 21

      Endler à la casse .....
      Ah, la vérité d'un jour !
      Mais je ne m'étale pas plus.
      Merci Tiane.

      edit : put*ain de correcteur sur cette nouvelle tablette qui me propose des mots à la Kon !😡

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    5. dede74
      dede74 - mer 29 Avr 26 à 21 h 30

      Bien que ce match de championnat n'était pas important, Tarciane en DC, c'est bien meilleur qu'en LD ! pourquoi ne pas l'aligner, aux côtés de Wendie samedi ? elle est internationale, ne l'oublions pas.
      Qu'en pensent les "spécialistes" du forum ?

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    6. OL-91
      OL-91 - mer 29 Avr 26 à 21 h 35

      Trois cartons pour OLL !

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      1. dede74
        dede74 - mer 29 Avr 26 à 21 h 40

        Les cartons sont la rançon de la....

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        1. isabielle
          isabielle - mer 29 Avr 26 à 21 h 45

          Salut dédé,
          la D1 Arkema c'est comme pour le sport hippique dès qu'une pouliche gagne trop souvent, on lui met un handicap !... 😜
          Faut pas chercher plus loin !

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