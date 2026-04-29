Avec un onze de départ changé en intégralité par rapport à Arsenal, OL Lyonnes a pris l'avantage grâce à un beau but de Camille Marmillot. Mais Christiane Endler a avant tout permis de ramener un bon point pour les jeunes lyonnaises.

La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Toutefois, c'est bien en Ligue des champions qu'elle est attendue au tournant et sa prestation sera avant tout scrutée samedi à Décines. Néanmoins, Christiane Endler a parfaitement réagi ce mercredi soir à Nantes. Trois jours après ses bévues à l'Emirates Stadium, la gardienne, capitaine en Loire-Atlantique, a joué les sauveuses face aux Canaries. Ça n'a pas été de trop pour OL Lyonnes afin de continuer son invincibilité en Première Ligue. Ce nul (1-1) met également fin au suspense dans la course aux play-offs. Le FC Nantes ne peut espérer mieux que de terminer quatrième de Première Ligue et retrouvera donc les Fenottes en demi-finale le 16 mai (18h) au Parc OL.

Endler retrouve de la confiance avant Arsenal

Si les Nantaises avaient encore quelque chose à jouer au moment de rentrer sur la pelouse, à OL Lyonnes, tous les regards étaient braqués sur Arsenal et ce but de retard à combler. Jonatan Giraldez avait choisi de laisser plusieurs cadres à Lyon et le onze de départ était complètement différent de celui de l'Emirates, à une exception près : Christiane Endler. La Chilienne s'est illustrée avec trois parades cruciales (22e, 36e, 54e). Cela a bien aidé les jeunes pousses lyonnaises lancées dans le grand bain comme Camille Marmillot.

Tarciane, seule joueuse de champ de plus de 20 ans à l'heure de jeu

Après des premières minutes il y a une semaine, l'attaquante a fêté sa première titularisation avec un premier but en pro et de toute beauté. Une frappe enroulée du gauche, imparable pour Burns (0-1, 31e). Si les expérimentées Katoto, Becho ou encore Sombath n'ont pas forcément brillé, ce Nantes - OL a permis de voir de nouvelles têtes. À l'heure de jeu, Tarciane a d'ailleurs certainement cru qu'elle jouait avec les U19 puisqu'elle était la dernière joueuse pro avec Maïssa Fathallah (17ans) sur le terrain. L'inexpérience lyonnaise s'est logiquement payée en fin de match avec une égalisation nantaise. Comme un symbole, le but est venu d'une joueuse prêtée par OL Lyonnes, Julie Swierot (1-1, 85e). Il a fallu une dernière parade d'Endler (94e) pour remplir à moitié le contrat en Loire-Atlantique. Place aux choses sérieuses désormais avec la venue d'Arsenal. Le match de la saison.