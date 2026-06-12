Elle était dans les tribunes pour le match Mexique - Afrique du Sud (2-0). Christiane Endler, invitée par une marque, a pu assister à l'ouverture de la Coupe du monde.

En vacances depuis quelques jours, Christiane Endler n'a pas encore coupé avec le foot. Jeudi, la Chilienne était au Mexique, où elle a pu assister à l'un des grands événements sportifs de l'année : le début de la Coupe du monde. La gardienne d'OL Lyonnes, qui a vu une consœur débarquer officiellement ce vendredi, était invitée par son équipementier pour l'affiche entre les Mexicains et l'Afrique du Sud qui lançait la compétition planétaire.

En vacances jusqu'au 27 juillet

En compagnie de compatriotes, dont un influenceur et un combattant MMA, la joueuse lyonnaise s'est rendue à Mexico. Maillot du pays sur le dos, elle a vécu le succès 2 à 0 de la Tri. Comme ses coéquipières rhodaniennes, la footballeuse de 34 ans profite de ses congés jusqu'au 27 juillet prochain.

Un repos qui lui fera du bien pour se remettre de la déception de la précédente trêve internationale. Rappelons que le Chili a échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. La faute à sa défaite contre l'Équateur (1-2) la semaine dernière.