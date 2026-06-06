OL Lyonnes : les résultats des internationales

De très nombreuses joueuses d'OL Lyonnes ont joué vendredi des matchs internationaux. Avec une bonne nouvelle pour Jule Brand, l'Allemagne verra le Mondial.

Certaines de leurs coéquipières sont en vacances depuis une semaine après le sacre en Première Ligue. Mais une grande partie des joueuses d'OL Lyonnes sont encore en train de s'activer, notamment pour envoyer leur pays respectif à la Coupe du monde. En cette fin de saison, ce sont les billets pour le Brésil en 2027 qui se jouent. Une Lyonnaise a d'ailleurs décroché le précieux sésame vendredi : Jule Brand.

L'Allemande, titulaire sur l'aile droite, a participé à la victoire 2 à 0 des siennes à domicile face à la Norvège. Privée d'Ada Hegerberg, l'équipe d'Ingrid Engen, qui était aussi dans le 11, ne s'est pas relevée du 2 à 0 concédé avant la demi-heure de jeu. Ce sera le score final, un succès qui envoie l'Allemagne au Mondial avant même la dernière journée des éliminatoires. Les Danoises devront en passer par les barrages.

Le Danemark de Svava devrait aller au Mondial

Dans le groupe 1, le Danemark est bien parti pour se qualifier. Sofie Svava, restée sur le terrain pendant les 90 minutes, et ses compatriotes ont battu la Suède 2 à 1. Les Suédoises faisaient sans Elma Junttila Nelhage, qui a déclaré forfait. C'est Pernille Harder qui a offert la victoire aux Danoises à la 65e minute. Désormais, elles possèdent trois longueurs d'avance sur l'Italie. Lors de l'ultime rencontre mardi, il leur faudra prendre au moins un point en Serbie, formation dernière de la poule, pour résister à coup sûr aux Italiennes.

En Amérique, le Chili de Christiane Endler ne participera pas à la compétition internationale. Il disputait une "finale" à la maison contre l'Équateur, et s'est incliné alors qu'il devait impérativement gagner pour y croire encore. La gardienne rhodanienne n'a pas pu sauver son pays sur le penalty décisif à la 80e (1-2). Pourtant, les Chiliennes avaient égalisé à la 73e, et s'offraient le droit d'y croire encore. La Ligue des nations de la Conmebol se termine donc sur un échec pour la capitaine.

Enfin, des affiches amicales étaient pareillement au menu de plusieurs Lyonnaises. Notamment pour Haïti et Melchie Dumornay, qui ont dominé la Nouvelle-Zélande 2 à 1. Capitaine, la milieu de terrain a guidé les Haïtiennes vers la victoire, bien qu'elle n'ait pas marqué. En revanche, pour Charline Coutel et la France U20, ce fut un calvaire avec une défaite 5 à 0 contre les États-Unis. Réaction attendue pour le deuxième acte le 8 juin prochain, toujours en Espagne.