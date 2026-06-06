Actualités
Daryll Benlahlou et Yacine Chaib avec l’Algérie U23 (@FAF)

Avec Chaïb et Benlahlou (OL), l'Algérie U23 bat la Mauritanie

  • par Gwendal Chabas

    • Deux jeunes Lyonnais ont participé au succès de l'Algérie Espoirs face à la Mauritanie. Yacine Chaïb et Daryll Benlahlou étaient titulaires lors du match de vendredi.

    En Afrique aussi, de jeunes Lyonnais se montrent avec leur sélection. C'est le cas du côté de l'Algérie, où l'OL est assez bien représenté. Walid Nechab a disputé la CAN U17 il y a quelques jours, Mohamed Meguenni est actuellement avec les U16, et chez les Espoirs, nous avons Yacine Chaïb et Daryll Benlahlou. Les deux Rhodaniens étaient d'ailleurs titulaires vendredi lors du match amical face à la Mauritanie U23.

    Première pour Chaïb avec les Algériens

    Une bonne sortie pour les Algériens, qui ont dominé leur vis-à-vis sur le score de 2 à 0. Très vite, ils ont ouvert le score par Abdelhak Ben Idder sur un corner (5e). En fin de partie, le capitaine Adil Bourabaa a enfoncé le clou dans le même registre (85e). Il s'agissait de la deuxième cape pour le milieu offensif et néo-professionnel après celle en mars dernier contre la République démocratique du Congo (1-0). Pour le défenseur prêté au RWDM Brussels cette saison, c'était en revanche une première.

    À noter que Kaïl Boudache, qui souffrirait d'une pubalgie, est resté sur le banc. Peut-être sera-t-il apte pour lui aussi découvrir la sélection le mardi 9 juin lors de la seconde manche, toujours à Annaba (Algérie). Rappelons que l'ailier devrait être la première recrue de l'OL durant ce mercato estival.

    à lire également
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    OL : Daryll Benlahlou pourrait signer son premier contrat professionnel

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Avec Chaïb et Benlahlou (OL), l'Algérie U23 bat la Mauritanie 11:50
    Jule Brand, avec l'Allemagne
    OL Lyonnes : les résultats des internationales 11:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    L'OL dédommagé pour ses joueurs présents à la Coupe du monde 10:10
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    Éliminatoires Coupe du Monde : la France et ses Lyonnaises font la bonne opération 09:25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Mercato : cet été, "l'état d'esprit" sera à nouveau au cœur de la stratégie de l'OL 08:40
    Yvann Konan, gardien l'OL
    OL : un duel Yvan Konan - Mathys De Carvalho au tournoi Maurice Revello 08:00
    Anthony Lopes avec le FC Nantes
    Mercato : Anthony Lopes (ex-OL) va découvrir un troisième club en Ligue 1 07:30
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur nos différents réseaux sociaux 05/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Selma Bacha (France), dépitée
    Pologne - France : deux joueuses d'OL Lyonnes titulaires 05/06/26
    Bryan Bergougnoux et Sidney Govou lors d'OL - Bordeaux
    OL : une cagnotte ouverte pour la femme et les quatre enfants de Bergougnoux 05/06/26
    Vitinho, défenseur de Botafogo
    Mercato : l'OL sur la piste d'un joueur de Botafogo ? 05/06/26
    Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
    Endrick : "Aller à l’OL, l’une des meilleures décisions de ma vie" 05/06/26
    Bryan Bergougnoux, ancien entraîneur de Thonon
    Les obsèques de Bryan Bergougnoux auront lieu ce lundi 8 juin 05/06/26
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Un programme chargé pour les internationales d’OL Lyonnes ce vendredi 05/06/26
    Endrick buteur lors de Metz - OL
    L’arrivée d’Endrick à l’OL a boosté les audiences au Brésil 05/06/26
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) nommé pour le titre de meilleur jeune et de meilleur joueur de Premier League 05/06/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : Becho en tête des minutes jouées à OL Lyonnes 05/06/26
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    OL Légendes défait lors de sa tournée en Martinique 05/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut