Avec Chaïb et Benlahlou (OL), l'Algérie U23 bat la Mauritanie

Deux jeunes Lyonnais ont participé au succès de l'Algérie Espoirs face à la Mauritanie. Yacine Chaïb et Daryll Benlahlou étaient titulaires lors du match de vendredi.

En Afrique aussi, de jeunes Lyonnais se montrent avec leur sélection. C'est le cas du côté de l'Algérie, où l'OL est assez bien représenté. Walid Nechab a disputé la CAN U17 il y a quelques jours, Mohamed Meguenni est actuellement avec les U16, et chez les Espoirs, nous avons Yacine Chaïb et Daryll Benlahlou. Les deux Rhodaniens étaient d'ailleurs titulaires vendredi lors du match amical face à la Mauritanie U23.

Première pour Chaïb avec les Algériens

Une bonne sortie pour les Algériens, qui ont dominé leur vis-à-vis sur le score de 2 à 0. Très vite, ils ont ouvert le score par Abdelhak Ben Idder sur un corner (5e). En fin de partie, le capitaine Adil Bourabaa a enfoncé le clou dans le même registre (85e). Il s'agissait de la deuxième cape pour le milieu offensif et néo-professionnel après celle en mars dernier contre la République démocratique du Congo (1-0). Pour le défenseur prêté au RWDM Brussels cette saison, c'était en revanche une première.

À noter que Kaïl Boudache, qui souffrirait d'une pubalgie, est resté sur le banc. Peut-être sera-t-il apte pour lui aussi découvrir la sélection le mardi 9 juin lors de la seconde manche, toujours à Annaba (Algérie). Rappelons que l'ailier devrait être la première recrue de l'OL durant ce mercato estival.