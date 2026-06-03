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Illustration ballon entraînement OL / (Crédit : Romane Thevenot)

OL Académie : Mohamed Meguenni sélectionné avec les U16 de l'Algérie

  • par Tristan Le Pezennec

    • Jeune joueur prometteur des U17 de l'OL, Mohamed Meguenni découvre la sélection algérienne. Il participe à un stage d'une petite dizaine de jours avec les U16.

    Grand talent de l’Académie lyonnaise, Mohamed Meguenni va connaître une nouvelle expérience internationale. Le joueur de l’OL est appelé par Karim Ziani avec les U16 algériens. L'équipe participe à un stage organisé en Arabie saoudite du 1er au 10 juin. Les Verts affronteront à deux reprises l'Arabie saoudite, les 6 et 9 juin à Dammam.

    Il vient de terminer sa première saison avec l'OL

    Pour Mohamed Meguenni, cette sélection vient récompenser une saison remarquée avec les U17 de l’OL. Passé par Montélimar, il est arrivé à Lyon l’été dernier en provenance de l’Olympique de Valence. Membre de la génération 2010, le jeune milieu offensif s’est illustré par sa qualité technique et sa capacité à faire des différences dans le dernier tiers. Considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs de sa catégorie, il poursuit son développement au sein d’un centre de formation toujours très représenté chez les jeunes.

    Ce rassemblement sera l’occasion pour le Lyonnais de poursuivre son apprentissage au niveau international. Il pourrait marquer des points auprès du staff algérien en vue des prochaines échéances qui attendent les Fennecs. Il marche aussi dans les pas de ses aînés à peine plus vieux. Walid Nechab a disputé la CAN U17 il y a quelques jours, tandis que Daryll Benlahlou, Yacine Chaib et le futur Lyonnais Kail Boudache évolueront avec les Espoirs. Rappelons qu'en août 2025, il avait été convoqué par la France U16. Plus tard, en mars dernier, il a vécu une cape avec les U17 de l'Algérie.

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