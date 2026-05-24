OL Académie : le bilan de la saison des U17

Le dénouement a été plus que cruel pour les U17 de l'OL, éliminé en quart de finale des play-offs. Après une belle saison, ils auraient mérité mieux.

Un scénario à en pleurer. Tous les espoirs lyonnais se sont envolés en quelques instants, dans le temps additionnel du quart de finale disputé à Clermont. Après une belle phase régulière, conclue à la deuxième place de la poule C du championnat, les U17 avaient rendez-vous à Gabriel-Montpied pour le début de la phase finale. Malgré leur statut d’outsider, ils menaient de deux buts à la mi-temps, grâce à deux grands espoirs de cette génération, Ajdin Muminovic et Jason Nkelenda. Après la réduction du score, ils ont pensé faire le plus dur en marquant le but du 3-1 à quelques minutes de la fin du match. Mais ils ont finalement craqué. La faute, aussi, à un penalty très litigieux accordé aux Auvergnats dans le temps additionnel. Les Lyonnais sont poussés dans une piégeuse séance de tirs au but et finissent par s’incliner (3-3, 6-7 aux t.a.b.).

Une génération prometteuse

Rageant, pour une équipe qui aurait mérité mieux. Les joueurs de Samy Saci et Mour Paye ont été performants toute la saison, terminant à un petit point derrière Sochaux dans la poule C. En attaque, Jason Nkelenda s’est distingué tout comme Ajdin Muminovic, donc, même si ce dernier est souvent monté jouer avec les U19. Edwin Titalom et Mohamed Meguenni ont réussi à tirer leur épingle du jeu au milieu. De nombreux joueurs de la catégorie joueront avec les U19 en 2026-2027, et Samy Saci devra composer avec un nouveau groupe pour tenter de faire mieux que cette saison.