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Loïs Openda, attaquant de la Juventus
Loïs Openda, attaquant de la Juventus (AFP)

OL - Mercato : la piste Openda toujours d'actualité

  • par Thomas Dioudonnat
  • 1 Commentaire

    • Comme révélé il y a quelques semaines, la piste menant à l'attaquant belge Loïs Openda est sérieuse. L'OL cherche à renforcer sa ligne d'attaque avant la Ligue des Champions.

    L'Olympique Lyonnais pourra-t-il aligner une attaque 100 % belge d'ici le début de la saison ? La rumeur semble prendre de l'épaisseur à en croire les nouvelles révélations publiées ce week-end dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

    Le média italien rapporte que pas moins de trois clubs français, dont l'OL, ont d'ores et déjà contacté les dirigeants de la Juve pour étudier la possibilité de recruter Loïs Openda. Deux autres pensionnaires de Ligue 1 seraient également sur le coup (Lens et Rennes) aux côtés d'un club fraîchement promu en Premier League (Coventry).

    Un bon coup pour l'OL ?

    Auteur de performances relativement anonymes depuis son arrivée à Turin l'été dernier (2 buts en 34 matches), le Belge pourrait se relancer dans un championnat qui lui avait plutôt bien réussi lors de sa saison 2022/2023 avec le RC Lens (38 matches / 21 buts).

    En signant à Lyon, Loïs Openda pourrait retrouver plusieurs compatriotes avec qui il a déjà foulé les pelouses. En effet, les trois joueurs belges de l'effectif (Duranville, Fofana, Mangala) ainsi que Clinton Mata ont tous déjà partagé le vestiaire avec l'ancien Lensois au cours de leurs carrières respectives, que ce soit en sélection ou au Club Brugge KV avec l'actuel défenseur de l'OL.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 6 Juil 26 à 10 h 35

      Il serait aussi sur les tablettes de Lens... Je ne vois donc pas pourquoi il n'irait pas là-bas, sachant qu'il connait bien le club et qu'ils jouent la LDC.

      Par contre l'article parle de recrutement ? L'OL n'aura il me semble pas les moyens. Pour un prêt par contre pourquoi pas.

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