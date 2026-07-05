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Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse (crédit : David Hernandez)

OL - Mercato : Tolisso, une prolongation et un salaire en baisse

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • L'OL s'est entendu avec Corentin Tolisso pour une prolongation de deux ans. Une signature assortie d'une baisse de salaire pour le milieu de terrain.

    Il le paiera plus longtemps, mais les émoluments de Corentin Tolisso pèseront moins dans la masse salariale de l'OL. Comme indiqué en milieu de semaine, le champion du monde 2018 s'apprête à prolonger pour deux saisons de plus dans son club formateur. L'ancien Bavarois, dont le contrat court actuellement jusqu'en 2027, va s'engager jusqu'en 2029 avec l'Olympique lyonnais, annonce L'Équipe.

    Il finira dans le top 10 des joueurs les plus capés de l'OL

    Dans le même temps, son salaire sera revu à la baisse. Ce qui n'est pas anodin puisque les Rhodaniens sont sous le coup d'un encadrement pour les rétributions des joueurs signifié par la DNCG le 26 juin dernier. Toujours à un très bon niveau, le meilleur buteur de l'équipe en 2025-2026 (15 réalisations en 39 matchs) entend donc poursuivre pendant plusieurs années au sein de sa formation.

    Aujourd'hui âgé de 31 ans, Corentin Tolisso aura 34 ans lorsque son bail prendra fin. Il aura sans doute dépassé la barre des 400 rencontres (309 actuellement). Il deviendra l'un des dix Lyonnais les plus capés de l'histoire. À voir s'il aura alors accompli son rêve de ramener un trophée à son club de cœur.

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    5 commentaires
    1. florentdu42
      florentdu42 - dim 5 Juil 26 à 20 h 49

      c est un geste fort.

      alors oui, certains diront qu'il gagne déjà beaucoup, mais il pourrait gagner plus ailleurs, mais il a l'amour de nos couleurs.

      il va rentrer dans le cercle fermé des joueurs les plus capés du club.
      on ne peut que le remercier

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    2. Juni38
      Juni38 - dim 5 Juil 26 à 20 h 57

      Wouah quelle bonne nouvelle , il peut sans pb jouer jusqu'à 35 ans , vu sa discipline physique .
      Les joueurs qui acceptent de prolonger en baissant leur salaire sont rares , il pourrait partir rejoindre lacazette a neom comme d'autres de son age , mais lui veut gagner des titres et privilégie le sportif , quel capitaine !
      Le projet de Kang lui donne envie de rester , c'est génial .

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    3. Avatar
      leroilyon - dim 5 Juil 26 à 21 h 37

      Ah ben ça fait plaisir ça merci Coco!

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    4. RBV
      RBV - dim 5 Juil 26 à 21 h 42

      Geste fort de la part de notre capitaine. Clairement l’âme du club !

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    5. Avatar
      regard01 - dim 5 Juil 26 à 22 h 12

      Kang, Gerlinger, Fonseca, MLJ et Tolisso forment la colonne vertébrale de l’OL. et cette colonne est solide.

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