Julien Duranville connaît déjà le Parc OL

Recrue estivale, Julien Duranville a la particularité d'avoir déjà joué au Parc OL. C'était avec la Belgique contre la France en 2024.

Évidemment, ce fut assez furtif. Le temps d'une soirée, d'un match, Julien Duranville a pu faire connaissance avec sa future demeure. On parle là du Parc OL, qu'il est amené à fréquenter très régulièrement tout au long de cette nouvelle saison. L'ailier, qui vient de débarquer entre Rhône et Saône, a en effet déjà eu l'occasion de découvrir le stade décinois, ses travées et sa pelouse. On remonte environ deux ans en arrière, en septembre 2024.

Il a remplacé Doku en fin de match

Dans cette enceinte, s'est joué un France - Belgique comptant pour la Ligue des Nations. Les Français finiront par s'imposer 2-0 grâce à Randal Kolo Muani et à Ousmane Dembélé. À sept minutes du terme, Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables Rouges à l'époque, avait lancé Julien Duranville à la place de Jérémy Doku. Cela n'avait rien changé au score, mais le néo-Rhodanien en avait profité pour fêter sa deuxième cape. Elle reste d'ailleurs la dernière à ce jour.

Il se remémore cette confrontation, visiblement pas rancunier. "C'était dingue. Bon, ce n'était pas mes débuts car j'avais affronté Israël avant, mais c'était assez spécial. Ce n'est pas un duel comme les autres, a-t-il glissé au média du club. C'était cool. J'ai remarqué il n'y a pas si longtemps que ça qu'on avait joué ici (il rit)"