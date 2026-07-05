À eux deux, ils cumulent 20 matchs de Ligue des champions. En recrutant Mads Bidstrup et Julien Duranville, l'OL gagne légèrement en expérience européenne.

L'OL a certes perdu Afonso Moreira et ses huit rencontres de coupe d'Europe, mais de l'autre côté, il a engagé Mads Bidstrup et Julien Duranville. Deux éléments qui n'ont pas les références européennes d'un Corentin Tolisso, mais qui ont déjà connu la plus grande compétition continentale interclubs. Le Danois, par exemple, a participé à cinq affiches de Ligue Europa, mais surtout à onze matchs de Ligue des champions avec le RB Salzburg.

On a également pu le voir lors de huit confrontations qualificatives pour la C1, ce qui sera précieux cet été au moment de disputer le 3e tour préliminaire. Il sait ainsi ce qui attend les Lyonnais lors de ces affrontements estivaux cruciaux pour le reste de la saison. Son nouveau coéquipier belge, lui, compte neuf apparitions en Ligue des champions avec le Borussia Dortmund. Cela remonte à 2024-2025, et il avait notamment défié le FC Barcelone à trois reprises.

Duranville, seul attaquant à avoir disputé la C1

Une expérience certes loin d'être impressionnante, mais dans l'effectif rhodanien, cela reste précieux. Ils ne sont pas très nombreux à avoir vécu une campagne de C1, hors des qualifications : Duje Caleta-Car, Clinton Mata, Nicolas Tagliafico, Ainsley Maitland-Niles, Tyler Morton et Corentin Tolisso, qui détient la palme à ce petit jeu (37 parties).