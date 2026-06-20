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Loïs Openda, attaquant de la Juventus
Loïs Openda, attaquant de la Juventus (AFP)

OL - Mercato : un intérêt pour Loïs Openda (Juventus Turin) ?

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Avec les départs d’Endrick et de Roman Yaremchuk, l’OL a perdu des cartouches offensives pour la saison prochaine. À la recherche d’une pointe, le club lyonnais se serait ajouté à la liste des courtisans pour Loïs Openda, l’attaquant de la Juve.

    La Coupe du monde est pleinement lancée, mais la vie des clubs n'est pas pour autant mise en pause. Bien au contraire avec le mercato estival. Si certains dossiers sont mis en stand-by à cause de la compétition internationale, d'autres sont en train de se décider en coulisses. À l'OL, la volonté est de rapidement pouvoir compter sur un effectif prêt à préparer le troisième tour de qualification de la Ligue des champions.

    En ce sens, Kaïl Boudache a signé son premier contrat pro, tandis que Julien Duranville et Mads Bidstrup sont prochainement attendus. Seulement, il reste la question de l'attaquant de pointe. Si Pavel Sulc pourrait revenir plus vite que prévu de la Coupe du monde, le club lyonnais a perdu Endrick et Roman Yaremchuk durant l'été. La direction travaille encore pour ramener définitivement l'Ukrainien à Décines, mais anticipe logiquement d'autres pistes.

    Deux buts seulement la saison passée

    Il avait notamment été question d'un possible intérêt pour Jonathan David, mais le dossier n'avait pas vocation à aboutir, encore moins avec la participation de l'attaquant au Mondial. Mais, une autre piste menant à la Juventus Turin serait aussi dans les plans lyonnais. D'après Gianluca Di Marzio, journaliste spécialisé dans le mercato italien, l'OL se serait ajouté à la liste des prétendants de Loïs Openda. L'attaquant belge n'a pas été retenu pour la Coupe du monde, après un dernier exercice délicat dans le Piémont avec seulement deux buts inscrits.

    Si l'option d'achat de 42 millions d'euros a été levée par la Vieille Dame au RB Leipzig, l'avenir d'Openda est plus qu'incertain. Ayant l'avantage de déjà connaître la Ligue 1 après un passage réussi à Lens, l'attaquant de 26 ans a des arguments. Même si on se doute bien que s'il débarque à l'OL, ce ne sera pas avec un transfert sec.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      fandelol - sam 20 Juin 26 à 9 h 42

      La douille qu'ils se sont pris la Juve. Acheté 40M par Leipzig, prêté à la Juve avec OA obligatoire à 42/46M (le prix varie selon les sources) si la Juve finissait dans la première partie du championnat cette année. Au final, il flope la bas et ils doivent dépenser beaucoup pour lui.
      Bref, pour en revenir à nous, c'est surement un joueur qui pourrait nous apporter, ses 2 saisons en Allemagne sont bonnes, mais financièrement je n'y crois pas du tout. A moins de repartir sur un prêt comme pour Endrick, à voir.

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    2. Avatar
      Pierre - sam 20 Juin 26 à 9 h 50

      Aprés David c’est Openda que des joueurs que l’OL ne peut se payer. Il a ete question d’un bon buteur Suisse et dans les moyens de l’OL et on en parle plus…

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    3. Avatar
      KIM K - sam 20 Juin 26 à 10 h 33

      C'est étrange tous ces attaquants qui ne réussissent pas à la juve . Openda en prêt gratuit ? Mais pourquoi la Juve a levé l'option et ne l'a pas renvoyé à Leipzig ?

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