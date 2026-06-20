Mercato : Sage prêt à rendre service à l'OL sur un dossier ?

Propulsé sur le banc de Crystal Palace ces derniers jours, Pierre Sage a un sacré chantier qui se présente devant lui. Au rayon des arrivées, l'ancien coach lyonnais pourrait venir piocher à l'OL, avec Ainsley Maitland-Niles.

Avec un départ déjà acté (Moreira), une arrivée qui l'est tout autant (Boudache) et deux autres (Duranville, Bidstrup) en attente de passage devant la DNCG, l'OL a déjà bougé sur le mercato estival. La stratégie est claire, la direction sportive veut offrir à Paulo Fonseca un effectif complet le plus vite possible pour performer lors du troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Néanmoins, cela se fait au gré des départs et de possibles opportunités. On l'a vu avec Afonso Moreira, l'ailier n'était pas forcément destiné à partir, même s'il existait une possibilité. Seulement, l'OL aimerait se séparer de joueurs qui ne sont plus dans le projet et/ou qui ont quand même une valeur marchande comme Tanner Tessmann ou encore Ainsley Maitland-Niles.

Plus qu'un an de contrat pour Maitland-Niles

Pour ce dernier, la question se pose clairement car l'Anglais n'a plus qu'un an de contrat avec le quatrième de Ligue 1. Plutôt que de le perdre contre rien dans douze mois, l'OL ne verrait pas d'un mauvais œil un départ estival. Encore faut-il des courtisans... Soufflant le chaud et le froid, Maitland-Niles peut-il se rappeler aux bons souvenirs de Pierre Sage ? D'après Foot Mercato, le latéral ferait partie des profils observés par l'ancien coach lyonnais pour renforcer Crystal Palace. C'est d'ailleurs Pierre Sage qui avait permis à Ainsley Maitland-Niles de complètement lancer son aventure à l'OL à l'hiver 2023, en lui confiant un rôle hybride. Un retour en Premier League donc pour l'international anglais ?