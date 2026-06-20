Actualités
Sidney Govou avec l'OL Légendes
Sidney Govou avec l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

OL Légendes en Haute-Savoie pour les 80 ans de l'AS Sillingy ce samedi

  • par David Hernandez

    • A l'occasion de ses 80 ans, l'AS Sillingy va recevoir du beau monde ce samedi après-midi (15h). Pour souffler ses bougies, le club haut-savoyard reçoit les Légendes de l'OL lors d'un match de gala gratuit.

    Après une tournée en Martinique, les joueurs d'OL Légendes vont tenter de trouver un peu de fraicheur du côté de la Haute-Savoie ce samedi. Ce samedi, un nouvel événement permettra d'admirer les joueurs qui ont marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais ces dernières années. Au stade de Sillingy, commune proche d'Annecy, le club local fête ses 80 ans. Il donne rendez-vous à tous les spectateurs intéressés à 15h pour un match d'exhibition de prestige.

    Les héros du cru feront donc face à Sidney Govou, Cris, Maxime Gonalons, Pierre Laigle ou encore notre consultant Enzo Reale. Un match auquel il sera possible d'assister gratuitement. Une affiche qui sera le point d'exclamation d'une journée de célébration. Depuis 9 heures, des chars défilent dans la commune avant une rencontre d'exhibition entre deux équipes de football avec des footballeurs amputés ne se tiennent. Le foot féminin ne sera pas oublié avec une rencontre juste avant l'entrée d'OL Légendes à 15h.

    à lire également
    Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
    Mercato : Sage prêt à rendre service à l'OL sur un dossier ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    OL Légendes en Haute-Savoie pour les 80 ans de l'AS Sillingy ce samedi 11:30
    Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
    Mercato : Sage prêt à rendre service à l'OL sur un dossier ? 10:30
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus
    OL - Mercato : un intérêt pour Loïs Openda (Juventus Turin) ? 09:30
    Endrick célèbre son but lors de Brésil - Egypte
    Coupe du monde 2026 : Endrick a enfin lancé son Mondial 08:45
    Julien Duranville sous les couleurs du Borussia Dortmund
    OL - Mercato : Duranville, un talent certain mais une prise de conscience à avoir 08:00
    Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
    Mercato : l'OL va sécuriser Kango avec un premier contrat pro 07:30
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Mercato : Rafalski signe son premier contrat pro avec OL Lyonnes 19/06/26
    Patrice Lair lors d'OL - Chelsea
    Première Ligue : Patrice Lair recroisera la route d'OL Lyonnes avec Montpellier 19/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors de Tchéquie - Afrique du Sud à la Coupe du monde 2026
    Tchéquie - Afrique du Sud (1-1) : Sulc (OL) revient sur sa main 19/06/26
    Caroline Weir s'engage jusqu'en 2029 avec OL Lyonnes
    OL Lyonnes :  Weir dévoile les raisons qui l’ont poussée à signer 19/06/26
    Jonatan Giráldez lors de FC Barcelone - OL Lyonnes
    Mercato : OL Lyonnes sur une autre joueuse du Barça ? 19/06/26
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL - Mercato : Kang "remercie" Moreira pour ce qu’il a donné au club 19/06/26
    Barrage de Top 14 2025 entre Toulon et Castres
    Top 14 : le Parc OL recevra les demi-finales en 2028 19/06/26
    Bradley Barcola buteur lors de France - Sénégal
    Formé avec lui à l’OL Académie, Gusto savoure la réussite de Barcola 19/06/26
    Afonso Moreira, avec le Sporting Portugal
    Mercato : l'OL va céder 5,5 millions d'euros au Sporting pour Moreira 19/06/26
    Endrick célèbre son but lors de Brésil - Egypte
    Coupe du monde 2026 : Danilo voit Endrick (ex-OL) comme "un joyau rare" 19/06/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    OL : avec Moreira et face à la réalité économique, difficile de s'attacher 19/06/26
    Pavel Sulc avec les Tchèques face à la Corée du Sud lors du Mondial
    Coupe du monde 2026 : la tâche se complique pour Sulc et la Tchéquie 19/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut