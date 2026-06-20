A l'occasion de ses 80 ans, l'AS Sillingy va recevoir du beau monde ce samedi après-midi (15h). Pour souffler ses bougies, le club haut-savoyard reçoit les Légendes de l'OL lors d'un match de gala gratuit.

Après une tournée en Martinique, les joueurs d'OL Légendes vont tenter de trouver un peu de fraicheur du côté de la Haute-Savoie ce samedi. Ce samedi, un nouvel événement permettra d'admirer les joueurs qui ont marqué l'histoire de l'Olympique lyonnais ces dernières années. Au stade de Sillingy, commune proche d'Annecy, le club local fête ses 80 ans. Il donne rendez-vous à tous les spectateurs intéressés à 15h pour un match d'exhibition de prestige.

Les héros du cru feront donc face à Sidney Govou, Cris, Maxime Gonalons, Pierre Laigle ou encore notre consultant Enzo Reale. Un match auquel il sera possible d'assister gratuitement. Une affiche qui sera le point d'exclamation d'une journée de célébration. Depuis 9 heures, des chars défilent dans la commune avant une rencontre d'exhibition entre deux équipes de football avec des footballeurs amputés ne se tiennent. Le foot féminin ne sera pas oublié avec une rencontre juste avant l'entrée d'OL Légendes à 15h.