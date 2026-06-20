Touché au niveau musculaire avant le premier match de poule, Nicolas Tagliafico postule pour Argentine - Autriche. Le latéral de l’OL a repris l’entraînement collectif à plein temps.

En qualité de championne du monde en titre, l'Argentine a parfaitement réussi son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026. Presque à la maison, Lionel Messi a régalé le public avec un triplé contre l'Algérie (3-0). Ce festival, Nicolas Tagliafico l'a vécu du banc de touche et c'était déjà une petite victoire en soi. Touché au niveau musculaire au début de la préparation aux États-Unis, le latéral gauche aurait dû être forfait pour les deux premiers matchs de l'Albiceleste. Finalement, la récupération a été bien meilleure avec donc cette présence sur le banc, même si Tagliafico n'est pas entré en jeu.

Une concurrence avec Medina ?

Encore court physiquement, le joueur de l'OL a désormais une semaine pour se remettre dans le bain. En tout cas, il postule pour jouer contre l'Autriche lundi prochain (19h). Au lendemain de la victoire contre l'Algérie, Nicolas Tagliafico a participé à l'intégralité de l'entraînement. Un signe positif et un message envoyé à Lionel Scaloni qui avait choisi de titulariser le Marseillais Facundo Medina contre les Fennecs.