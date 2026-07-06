Les États-Unis visent une place en quarts de finale de leur Coupe du monde. Dans la nuit de lundi à mardi, à 2h, Matt Turner et ses coéquipiers défient la Belgique.

Avec Nicolas Tagliafico, il est le dernier représentant de l'Olympique lyonnais à la Coupe du monde. Bien que son histoire avec l'OL soit particulière, Matt Turner est bien à ce jour un membre du club rhodanien. Avant de probablement repartir cet été, le gardien dispute la Coupe du monde. Dans le rôle de numéro 2, il ambitionne, avec ses compatriotes, un parcours historique. Cela passera par la Belgique en 8es de finale dans la nuit de lundi à mardi (2 heures du matin en France).

Les Américains avec leur buteur Balogun

Tombeurs de la Bosnie-Herzégovine en 16es de finale (2-0), les Américains veulent profiter de l'appui du public pour dominer les Belges. Sur le papier en tout cas, il y aura match entre les deux nations. Les Diables Rouges sont passés par un trou de souris au tour précédent. Les hommes de Rudi Garcia ont sorti le Sénégal après un scénario dingue achevé par un penalty au bout de la prolongation (3-2 ap).

Avec son attaquant Folarin Balogun, finalement non suspendu après son carton rouge face aux Bosniens, la Team USA peut-elle se hisser jusqu'en quarts de finale et y retrouver l'Espagne ou le Portugal ? C'est tout l'enjeu de cette rencontre.