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Moussa Niakhaté et Trossard lors de Sénégal – Belgique à la Coupe du monde (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Coupe du monde : pas de duel Niakhaté - Turner (OL) en 8es

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Moussa Niakhaté et le Sénégal auront sans doute du mal à s'en remettre. Ils ont échoué devant la Belgique en 16es de finale, et n'affronteront donc pas les États-Unis au tour suivant.

    L'année 2026 restera difficile pour Moussa Niakhaté, qui est pourtant quelqu'un de positif. Mais comment résumer autrement ce revers du Sénégal qui prolonge pour le défenseur la séquence entamée avec la CAN, puis les éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa. Et pourtant, tout avait idéalement commencé lors de ce 16e de finale entre les Lions de la Teranga et la Belgique mercredi.

    On savait qu'ils avaient un coup à jouer. Les Sénégalais ont pleinement exploité les faiblesses belges pour mener fort logiquement 2 à 0 grâce à Habib Diarra (21e) et Ismaïla Sarr, superbement servi dans la profondeur par le Lyonnais (51e). Sadio Mané a même une balle de 3-0 et de succès. C'est à cet instant que naît le "miracle" des Diables Rouges, qui finiront par marquer deux fois aux 86e et 89e minutes.

    Des erreurs sur l'égalisation belge

    Cette rencontre a plongé dans la folie lors des prolongations, avec ce penalty confirmé et tiré près de sept minutes après l'action, à la 120e+5. C'est Youri Tielemans, déjà auteur de l'égalisation en prenant le meilleur sur Moussa Niakhaté dans les airs et en profitant de la mauvaise sortie de Mory Diaw, qui a envoyé son pays au paradis. Cruel, alors que les 8es de finale tendaient les bras de la sélection africaine.

    Pour le Rhodanien et ses compatriotes, le tournoi s'arrête là. Dans quelques jours, après des vacances qui lui permettront de se régénérer, il reviendra à l'OL. Ce sont bien Rudi Garcia et ses troupes qui défieront les États-Unis pour une place en quarts de finale dans la nuit de lundi à mardi 7 juillet (2 heures).

    Turner remplaçant, les Américains passent en 8es

    Car dans la foulée, les Américains de Matt Turner (gardien remplaçant) ont dominé la Bosnie-Herzégovine 2 à 0. La Team USA a même inscrit le deuxième but en infériorité numérique, après le carton rouge adressé à Folarin Balogun. Elle est toujours en course dans son Mondial, et peut croire en ses chances au tour suivant.

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    2 commentaires
    1. janot06
      janot06 - jeu 2 Juil 26 à 11 h 51

      Retour au bercail pour Niakhate après deux semaines de vacances.
      Une élimination injuste au vu de la partie et que dire du péno très discutable à la 120ème minute.
      On appréciera les commentaires post match de notre Rudy toujours aussi "humble" dans la victoire et qui, a-t-il dit, avait tout prévu. Imbuvable.

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    2. Avatar
      Poupette38 - jeu 2 Juil 26 à 12 h 04

      Il doit être "dévasté" notre Moussa, si on écoute son interview après le match 🥲 + après la CAN, ça fait beaucoup .
      Le Sénégal menait 2-0 à la 84e 🤔🥲

      Signaler

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