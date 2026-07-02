Coupe du monde : pas de duel Niakhaté - Turner (OL) en 8es

Moussa Niakhaté et le Sénégal auront sans doute du mal à s'en remettre. Ils ont échoué devant la Belgique en 16es de finale, et n'affronteront donc pas les États-Unis au tour suivant.

L'année 2026 restera difficile pour Moussa Niakhaté, qui est pourtant quelqu'un de positif. Mais comment résumer autrement ce revers du Sénégal qui prolonge pour le défenseur la séquence entamée avec la CAN, puis les éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa. Et pourtant, tout avait idéalement commencé lors de ce 16e de finale entre les Lions de la Teranga et la Belgique mercredi.

On savait qu'ils avaient un coup à jouer. Les Sénégalais ont pleinement exploité les faiblesses belges pour mener fort logiquement 2 à 0 grâce à Habib Diarra (21e) et Ismaïla Sarr, superbement servi dans la profondeur par le Lyonnais (51e). Sadio Mané a même une balle de 3-0 et de succès. C'est à cet instant que naît le "miracle" des Diables Rouges, qui finiront par marquer deux fois aux 86e et 89e minutes.

Des erreurs sur l'égalisation belge

Cette rencontre a plongé dans la folie lors des prolongations, avec ce penalty confirmé et tiré près de sept minutes après l'action, à la 120e+5. C'est Youri Tielemans, déjà auteur de l'égalisation en prenant le meilleur sur Moussa Niakhaté dans les airs et en profitant de la mauvaise sortie de Mory Diaw, qui a envoyé son pays au paradis. Cruel, alors que les 8es de finale tendaient les bras de la sélection africaine.

Pour le Rhodanien et ses compatriotes, le tournoi s'arrête là. Dans quelques jours, après des vacances qui lui permettront de se régénérer, il reviendra à l'OL. Ce sont bien Rudi Garcia et ses troupes qui défieront les États-Unis pour une place en quarts de finale dans la nuit de lundi à mardi 7 juillet (2 heures).

Turner remplaçant, les Américains passent en 8es

Car dans la foulée, les Américains de Matt Turner (gardien remplaçant) ont dominé la Bosnie-Herzégovine 2 à 0. La Team USA a même inscrit le deuxième but en infériorité numérique, après le carton rouge adressé à Folarin Balogun. Elle est toujours en course dans son Mondial, et peut croire en ses chances au tour suivant.