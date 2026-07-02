OL : Mads Bidstrup décrit son profil de joueur

Marathonien, travailleur, leader... Mads Bidstrup est la dernière recrue lyonnaise. Le milieu de terrain se décrit en tant que joueur, avant qu'on apprenne à le connaître en l'observant de plus près.

Puisqu'il est théoriquement là pour cinq ans, il est utile d'apprendre à mieux connaître Mads Bidstrup. Arrivé officiellement à l'OL mercredi pour 10,5 millions d'euros, hors bonus, le Danois devrait tenir un rôle important dans l'entrejeu. On peut l'imaginer dans le double-pivot aux côtés de Tyler Morton, derrière un meneur comme Corentin Tolisso par exemple. Mais avant de penser à une composition, sachez que l'ancien membre de Salzburg "adore être un leader" et voit "le tacle comme un art".

Vous l'aurez compris, son profil est avant tout celui d'un récupérateur infatigable. En moyenne, il parcourt plus de 12 kilomètres par rencontre. "J'essaie de rester en forme autant que possible, de prendre soin de mon corps. Sur la pelouse, je donne tout, donc quand je suis dehors, je dois me détendre, m'assurer que je suis opérationnel avant de m'entraîner ou de disputer un match. Je suis quelqu'un de travailleur, je fais beaucoup de courses, développait le footballeur de 25 ans au micro de son nouveau club. Donc je pense que je suis clairement un milieu axé sur la défense, je pense d'abord à l'équipe. Mes points forts sont : les tacles et la couverture de l'espace. Je peux aussi faire progresser le ballon, mais c'est moins mon registre."

"Je compte bien faire le sale boulot"

On devrait donc surtout le retrouver à effectuer les tâches de l'ombre. "J'espère apporter ma contribution au groupe avec ce que je sais faire. C'est un bon mélange car je sais qu'il y a beaucoup de joueurs très doués sur le plan technique. Comme on me surnomme un peu 'l'éboueur', je compte bien pouvoir faire le sale boulot et nettoyer derrière les autres. [...] J'imagine que ma mission consistera avant tout à récupérer la balle et à la faire circuler proprement vers l'attaque", détaillait-il pour terminer sa présentation.