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Paul-Ianel Moulot avec le maillot de Charleroi (@Instagram du joueur)

Mercato : non conservé par l'OL, Moulot signe son premier contrat professionnel à Charleroi

  • par Alban Nivet

    • Arrivé à l'OL en provenance d'Annecy-le-Vieux en 2022, Paul-Ianel Moulot ne poursuivra pas l'aventure à Décines. Le défenseur de la génération 2008 vient de s'engager avec le Sporting de Charleroi.

    Après quatre saisons passées au centre de formation, le joueur de 18 ans n'a pas été conservé par l'OL à l'issue de son parcours chez les jeunes. Formé auparavant à Annecy-le-Vieux et passé par le Pôle Espoirs de Lyon, Paul-Ianel Moulot évoluait cette saison avec les U19 lyonnais. Le défenseur central, capable également d'évoluer au milieu de terrain, a signé récemment son premier contrat professionnel avec le club belge. Son engagement porterait sur deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Il va dans un premier temps intégrer l'équipe U23 du Royal Charleroi Sporting Club.

    Première expérience à l'étranger

    Le joueur de la génération 2008 découvrira ainsi sa première expérience à l'étranger. Après quatre années à l'Académie, Paul-Ianel Moulot tentera désormais de franchir un nouveau cap du côté de la Belgique avec le groupe "Zébra Elites". "Je remercie mes anciens clubs, le FC Rueil-Malmaison, l’US Annecy-le-Vieux et l’Olympique lyonnais ainsi que le Pôle Espoirs Laura, où j’ai pu évoluer durant toutes ces années avant d’arriver jusqu’ici", a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

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