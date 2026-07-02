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Lou Marchal, gardienne d'OL Lyonnes
Lou Marchal, gardienne d’OL Lyonnes (@OL Lyonnes)

Mercato : après OL Lyonnes, Lou Marchal file à Lens

  • par Gwendal Chabas

    • Suite à son départ d'OL Lyonnes, la jeune gardienne Lou Marchal rebondit à Lens, en D2. Son arrivée a été annoncée mercredi par les Sang et Or.

    16 départs, 12 arrivées... Lens fait peau neuve pour la saison 2026-2027. Descendu en deuxième division après sa 11e place lors du précédent exercice, le club nordiste change une bonne partie de son effectif. Mercredi, il a annoncé une vague de recrutement, dont une nouvelle tête qui intéressera les supporters d'OL Lyonnes. En effet, dans la liste nous retrouvons Lou Marchal, un nom bien connu des suiveurs rhodaniens.

    Elle retrouvera Laurie Dacquigny

    La gardienne de 19 ans, qui avait officialisé la fin de son aventure à Lyon début juin, s'est engagée avec les Sang et Or. Elle y retrouvera Laurie Dacquigny, la directrice sportive qu'elle a côtoyée à la formation. Quel sera son rôle dans l'équipe artésienne ? On peut penser qu'elle grimpera dans la hiérarchie, elle qui était numéro 3 sur la fin de l'exercice 2025-2026 avec les Lyonnaises.

    On se souvient qu'elle a participé à une rencontre de Première Ligue. C'était contre Montpellier en mai, pour la dernière journée de la phase régulière. De fait, elle est championne de France chez les grandes, mais également en U19. Dès le 6 juillet, date de la reprise de l'entraînement pour le groupe de Loïc Fiévet, la Bretonne de naissance ouvrira un nouveau chapitre de sa carrière.

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