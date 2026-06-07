Actualités
Lou Marchal, gardienne d'OL Lyonnes
Lou Marchal, gardienne d’OL Lyonnes (@OL Lyonnes)

Mercato : Lou Marchal annonce son départ d’OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Sacrée championne de France et ayant connu une apparition avec les pros, Lou Marchal va quitter son club formateur. La jeune gardienne a acté son départ.

    Un premier match, un premier titre de championne chez les pros, mais pas de premier contrat professionnel. À 17 ans, Lou Marchal a connu une saison pleine de rebondissements. Quatrième gardienne derrière le trio Endler - Micah - Belhadj, la jeune gardienne a finalement été promue en numéro 3 suite à la commotion cérébrale de la doublure d'Endler. Cela lui a permis de goûter à ses premiers groupes pros, mais aussi à ses premières minutes. Comme de nombreuses jeunes de l'Académie, Marchal a profité de la fin de saison pour connaitre ses débuts en Première Ligue. Ce fut contre Montpellier à la 87e minute de la dernière rencontre de saison régulière au GOLTC.

    "J'ai réalisé mon rêve"

    Devenue la 205e joueuse à porter le maillot d'OL Lyonnes et ayant connu une finale de Ligue des champions à Oslo sur le banc, la native de Ploërmel ne passera malgré tout pas pro à Décines. En cette fin de saison, Lou Marchal a en effet annoncé son départ du club, trois ans après son arrivée du Pôle Espoirs de Rennes. "De mes premiers entraînements à l’académie, à mes débuts en professionnel et à la finale de la Ligue des champions… Trois années enrichissantes que j’emporte avec moi pour toujours.
    J’ai réalisé mon rêve. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait partie de cette belle aventure. À bientôt OL Lyonnes"    . C'est donc sur un titre de championne de France en Première Ligue puis en U19 que la gardienne referme ce chapitre à Lyon.

    à lire également
    Fabio Grosso lors de Brest - OL
    Suite à son bon rebond après l’OL, Grosso quitte Sassuolo
    1 commentaire
    1. Avatar
      del real - dim 7 Juin 26 à 19 h 12

      Bonne continuation à elle, dommage car elle a été très intéressante, je pensais même qu'elle était une future cadre au poste de gardienne, il a des choix un peu spéciaux de la part des gestionnaires de l'effectif! !... à moins qu'ils soient en train de nous faire une belle surprise en recrutant Cecilia Ran Rúnarddöttir 22 ans 1.89 m!!...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Lou Marchal, gardienne d'OL Lyonnes
    Mercato : Lou Marchal annonce son départ d’OL Lyonnes 18:30
    Endrick célèbre son but lors de Brésil - Egypte
    Bruno Guimaraes et Endrick (ex-OL) donnent la victoire au Brésil (vidéo) 17:30
    Caleta-Car avec la Croatie
    Croatie : dernier test pour Duje Caleta-Car (OL) et ses compatriotes 16:30
    Fabio Grosso lors de Brest - OL
    Suite à son bon rebond après l’OL, Grosso quitte Sassuolo 15:30
    Selma Bacha avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes lance un abonnement flexible pour attirer du monde au Parc OL 14:30
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Mercato : Bidstrup (RB Salzbourg) partant pour rejoindre l'OL 13:30
    Edgar Grospiron (FRA) Président du COJOP à l'OL Vallée
    JO 2030 : la carte des sites notamment à Lyon et Décines "actée" le 19 juin 12:30
    Orel Mangala lors de Young Boys - OL
    OL - Mercato : Bologne ne fera pas de folies sur Mangala 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    Brésil - États-Unis (2-1) : Tarciane est restée sur le banc face à Yohannes et Heaps 11:00
    Sonny Anderson pour les 100 ans de Gerland
    Bergougnoux, Di Nallo, Lacombe... Gerland a rendu hommage aux anciens de l'OL 10:15
    Corentin Tolisso à Evian pour son association
    Pour son association "Toliss'All", Tolisso a participé au G7 à Évian 09:30
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    OL : De Carvalho et Konan dos à dos, une mi-temps pour Tagliafico 08:45
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Reprise, stage et amicaux... OL Lyonnes va vivre un mois d'août intense 08:00
    Andrès Garcia, latéral d'Aston Villa
    OL - Mercato : une piste de latéral droit en Premier League ? 07:30
    TKYDG du 31 mars
    OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur Twitch 06/06/26
    Toujours pas pour Tabitha Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi face à la Tanzanie 06/06/26
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Angers.
    OL : Moussa Niakhaté dans l'équipe-type de Ligue 1, selon les stats 06/06/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : ces jeunes qui ont découvert le groupe professionnel cette saison 06/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut