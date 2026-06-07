Mercato : Lou Marchal annonce son départ d’OL Lyonnes

Sacrée championne de France et ayant connu une apparition avec les pros, Lou Marchal va quitter son club formateur. La jeune gardienne a acté son départ.

Un premier match, un premier titre de championne chez les pros, mais pas de premier contrat professionnel. À 17 ans, Lou Marchal a connu une saison pleine de rebondissements. Quatrième gardienne derrière le trio Endler - Micah - Belhadj, la jeune gardienne a finalement été promue en numéro 3 suite à la commotion cérébrale de la doublure d'Endler. Cela lui a permis de goûter à ses premiers groupes pros, mais aussi à ses premières minutes. Comme de nombreuses jeunes de l'Académie, Marchal a profité de la fin de saison pour connaitre ses débuts en Première Ligue. Ce fut contre Montpellier à la 87e minute de la dernière rencontre de saison régulière au GOLTC.

"J'ai réalisé mon rêve"

Devenue la 205e joueuse à porter le maillot d'OL Lyonnes et ayant connu une finale de Ligue des champions à Oslo sur le banc, la native de Ploërmel ne passera malgré tout pas pro à Décines. En cette fin de saison, Lou Marchal a en effet annoncé son départ du club, trois ans après son arrivée du Pôle Espoirs de Rennes. "De mes premiers entraînements à l’académie, à mes débuts en professionnel et à la finale de la Ligue des champions… Trois années enrichissantes que j’emporte avec moi pour toujours.

J’ai réalisé mon rêve. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait partie de cette belle aventure. À bientôt OL Lyonnes". C'est donc sur un titre de championne de France en Première Ligue puis en U19 que la gardienne referme ce chapitre à Lyon.