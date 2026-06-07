Bruno Guimaraes et Endrick (ex-OL) donnent la victoire au Brésil (vidéo)

  • par David Hernandez

    • Dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésil affrontait l'Egypte en match de préparation pour la Coupe du monde 2026. La Seleçao s'en est remis à deux joueurs ayant porté le maillot de l'OL plus ou moins récemment.

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