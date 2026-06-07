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- Poupette38 OL - Mercato : Bologne ne fera pas de folies sur MangalaOrel Mangala, international dans un autre siècle ? Il a 23 sélections, a participé à l'Euro 2024, puis il s'est blessé avec Everton début 2025 .
- Tongariro Suite à son bon rebond après l’OL, Grosso quitte SassuoloSuffirait qu'il gagne une Coupe d'Italie ou se qualifie directement en LdC et il aurait un meilleur palmarès que Fonseca dans le top 5 européen...
- Dede Passion 69 OL Lyonnes lance un abonnement flexible pour attirer du monde au Parc OLEt HS pendant que je vous tiens..... L'OL m'a relancé pour l'abo des gones. Mon ancienne place est à 720 € pour la ligue 1, et à 893 € pour…
- Dede Passion 69 OL Lyonnes lance un abonnement flexible pour attirer du monde au Parc OLSalut les p'tits loups, Un coup d'oeil rapide sur le site. Un peu intéressé, j'attends d'en savoir plus sur les 4 matchs imposés et les quatre au choix. Comme le…
- JUNi DU 36 Suite à son bon rebond après l’OL, Grosso quitte SassuoloEt puis bonjour le soutient de Textor après son agression dans le bus pfff
- JUNi DU 36 Mercato : Anthony Lopes (ex-OL) va découvrir un troisième club en Ligue 1Pas faux fandelol, avec les américains faut vraiment s'attendre à tout.
- gOLdorak Suite à son bon rebond après l’OL, Grosso quitte SassuoloIndépendamment de ses compétences, Grosso a fait à peu près les pires choix imaginables en arrivant à Lyon – on sentait qu'il ne connaissait absolument pas l'effectif et qu'il pataugeait dans…
- regard01 Mercato : Anthony Lopes (ex-OL) va découvrir un troisième club en Ligue 1Oui, on a eu droit à une bonne rafale à 3 heures du matin. C’est vraiment pitoyable.
- Bidibulle Mercato : Anthony Lopes (ex-OL) va découvrir un troisième club en Ligue 1Ou là... Les secoués squattent...
- regard01 Mercato : Anthony Lopes (ex-OL) va découvrir un troisième club en Ligue 1Pauvre garçon
- Monark OL - Mercato : Bologne ne fera pas de folies sur Mangala« Et Mangala est international belge au passage. » Mets tes infos à jour stp. C’était dans un autre siècle.
- Kim Kallschtroumpf OL - Mercato : Bologne ne fera pas de folies sur MangalaPrêt payant à 12 millions et option d’achat 15 balles. Deal?
- dede74 OL Lyonnes lance un abonnement flexible pour attirer du monde au Parc OLJe suppose que ce ne seront pas les matchs importants mais les "petits" matchs de championnat, qui n'attirent pas beaucoup de monde en général.
- dede74 OL Lyonnes lance un abonnement flexible pour attirer du monde au Parc OLJ'avais vu son itw de réception à l'OL, dans laquelle elle disait vouloir progresser en français 🫠, je l'ai retrouvée. https://www.youtube.com/watch?v=oOYx5Mghifo